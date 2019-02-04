БК "Дніпро" відіграв 19 очок відставання і вирвав перемогу у чинних чемпіонів України

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Зустріч чинного володаря Кубка “Дніпра” та чемпіона (“Черкаських Мавп”) у Дніпрі стала окрасою ігрового тижня, повідомляє УНН з посиланням на сайт дніпрян.

Цей матч можна сміливо розділити на дві частини, які абсолютно нерівні за хронометражем. Перша частина — це 35 хвилин домінування “Мавп”. Кольченко і компанія перегравали “Дніпро” практично по всіх статтях: гості агресивніше захищалися, були сміливішими в нападі, не давали “повітря” “Дніпру” ні на сантиметр майданчика.

Коли різниця в рахунку зросла до 19, а на табло горіли 58:77, здалося, що “Мавпи” зможуть здобути свою першу перемогу над “Дніпром” в сезоні. Але Журавльов все ж знайшов поєднання гравців, які повернули господарів в гру. Мішула, Закурдаєв, Шундель, Тимофеєнко і Сізов влаштували черкащанам в першу чергу значні проблеми в захисті. Почав потрапляти свої важкі кидки Мішула, Тимофеєнко не зменшував обертів, додали в потрібний момент й інші. “Дніпро” видав за 5 хвилин феноменальний ривок 21:0 і повністю перевернув хід матчу.

В овертаймі “Дніпро” повів три очки після “двох з фолом” від Тимофеєнко, але Янг знову з дуги зрівняв рахунок. На цьому всі успіхи Черкас в нападі закінчилися. “Дніпро” забив, відзахищався і дотиснув гостей, видавши свій кращий “камбек” за останні пару сезонів — 92:87.

Варто зазначити, що “Мавпи” з 5 виграшами і 12 поразками замикають турнірну таблицю. “Дніпро” здобув 14 виграш і вийшов на другий щабель.

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