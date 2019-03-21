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"Днепр" проиграл "Киев-Баскет" в центральной игре предпоследнего тура Суперлиги

Киев • УНН

 • 8037 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Столичный "Киев-Баскет" принимал "Днепр" в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу, сообщает УНН.

"Днепр" проиграл "Киев-Баскет" в центральной игре предпоследнего тура Суперлиги

Киевляне захватили небольшое преимущество по итогам половины игры (45:41) и во второй части баталии удержали положительный результат, нанеся поражение одному из лидеров соревнований 85:77.

У победителей 14 очков набрал Петров и Крутоус, а у гостей 16 имеет Мишула.

В других противостояниях "Химик" в гостях обыграл "Николаев" 80:68, "Запорожье" оказался лучше "Одессу" - 96:87, а "Черкасские Обезьяны" уступили "Политехник" - 89:91.

Заметим, что единоличным лидером турнира стал "Химик" - 19 выигрышей, "Днепр" и "Запорожье" идут позади - по 18. "Киев-Баскет" четвертый - 15.

Украинские Национальные Новости

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