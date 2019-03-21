"Днепр" проиграл "Киев-Баскет" в центральной игре предпоследнего тура Суперлиги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Столичный "Киев-Баскет" принимал "Днепр" в домашнем матче регулярного чемпионата Суперлиги по баскетболу, сообщает УНН.
Киевляне захватили небольшое преимущество по итогам половины игры (45:41) и во второй части баталии удержали положительный результат, нанеся поражение одному из лидеров соревнований 85:77.
У победителей 14 очков набрал Петров и Крутоус, а у гостей 16 имеет Мишула.
В других противостояниях "Химик" в гостях обыграл "Николаев" 80:68, "Запорожье" оказался лучше "Одессу" - 96:87, а "Черкасские Обезьяны" уступили "Политехник" - 89:91.
Заметим, что единоличным лидером турнира стал "Химик" - 19 выигрышей, "Днепр" и "Запорожье" идут позади - по 18. "Киев-Баскет" четвертый - 15.