"Дніпро" програв "Київ-Баскет" у центральній грі передостаннього туру Суперліги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Столичний "Київ-Баскет" приймав "Дніпро" в домашньому матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу, повідомляє УНН.
Кияни захопили невелику перевагу за підсумками половини гри (45:41) та у другій частині баталії втримали позитивний результат, завдавши поразку одному із лідерів змагань 85:77.
У переможців 14 очок набрав Петров і Крутоус, а у гостей 16 має Мішула.
В інших протистояннях "Хімік" в гостях обіграв "Миколаїв" 80:68, "Запоріжжя" виявився кращим за "Одесу" – 96:87, а "Черкаські Мавпи" поступилися "Політехнік" – 89:91.
Зауважимо, що одноосібним лідером турніру став "Хімік" – 19 виграшів, "Дніпро" і "Запоріжжя" йдуть позаду - по 18. "Київ-Баскет" четвертий – 15.