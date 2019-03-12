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"Днепр" победил в первой полуфинальной серии УХЛ

"Днепр" победил в первой полуфинальной серии УХЛ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 марта. УНН. В Кременчуге состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Украинской хоккейной лиги в котором ХК "Кременчуг" принимал "Днепр", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.

Уже на третьей минуте встречи гости вышли вперед: Кирилл Бондаренко подобрал шайбу после проигранного Иваном Дунаевым вбрасывания, и с неудобной руки отправил игровой снаряд в дальний угол ворот над плечом Георгия Бояршинова.

Свое преимущество херсонцы удвоили в концовке второго периода. Алексей Черемнов отдал передачу ровно на клюшку Руслану Ромащенко, который забросил свою первую шайбу в розыгрышах плей-офф УХЛ.

На 46-й минуте прессинг “горожан” дал результат — Ивана Савченко удалось застать врасплох Олега Петрова и сократить отставание до одной шайбы.

За считанные секунды до окончания игры Александр Савицкий выпустил шестого полевого игрока, однако вместо того чтобы отыграться, “Кременчуг” пропустил — Иван Дунаев обокрал защитника, и из своей зоны отправил шайбу ровно в сетку ворот — 3:1.

Таким образом “Днепр” вышел вперед в полуфинальной серии, которая продлится до четырех побед одной из команд. Следующий матч команды сыграют 13 марта в Кременчуге.

Добавим, в другой серии полуфинала “Донбасс” будет бороться с “Белым Барсом”.

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