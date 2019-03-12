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"Дніпро" переміг у першій півфінальній серії УХЛ

"Дніпро" переміг у першій півфінальній серії УХЛ

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КИЇВ. 12 березня. УНН. У Кременчуці відбувся перший матч півфінальної серії плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги в якому ХК "Кременчук" приймав "Дніпро", інформує УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.

Вже на третій хвилині зустрічі гості вийшли вперед: Кирило Бондаренко підібрав шайбу після програного Іваном Дунаєвим вкидання, і з незручної руки відправив ігровий снаряд у дальній кут воріт над плечем Георгія Бояршинова.

Свою перевагу херсонці подвоїли в кінцівці другого періоду. Олексій Черемнов віддав передачу рівно на ключку Руслану Ромащенко, який закинув свою першу шайбу в розіграшах плей-оф УХЛ.

На 46-й хвилині пресинг "городян" дав результат - Івана Савченка вдалося застати зненацька Олега Петрова і скоротити відставання до однієї шайби.

За лічені секунди до закінчення гри Олександр Савицький випустив шостого польового гравця, однак замість того щоб відігратися, "Кременчук" пропустив - Іван Дунаєв обікрав захисника, і зі своєї зони відправив шайбу рівно в сітку воріт – 3:1.

Таким чином "Дніпро" вийшов вперед у півфінальній серії, яка триватиме до чотирьох перемог однієї з команд. Наступний матч команди зіграють 13 березня в Кременчуці.

Додамо, в іншій серії півфіналу "Донбас" змагатиметься із "Білим Барсом".

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