На ВОТ Украины россияне провели пропагандистскую акцию "дни белых журавлей" с участием "кадетов". За посещениями наблюдали сотрудники следственного комитета, а организацию возложили на образовательные департаменты оккупационных администраций.
На временно оккупированных территориях Украины россияне провели пропагандистскую акцию "дни белых журавлей" и согнали туда школьников из так называемых кадетских классов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что во время церемонии "глорифицировали боевиков, участвовавших в захватнических войнах кремля".
"За посещениями наблюдали сотрудники следственного комитета, а организацию возложили на образовательные департаменты оккупационных администраций", - говорится в сообщении.
Напомним
В оккупированном Луганске состоялась "педагогическая ассамблея" ко Дню учителя, где 27 коллаборантов получили "благодарности" от "министерства образования лнр", а еще 18 воспитателей – "награды". Это мероприятие, по данным ЦНС, является премией за усердие в промывании мозгов украинских детей.
Также сообщалось, что Россия завозит на временно оккупированные территории Украины партии "учителей" из глубинок РФ по контрактам и выплатам.
