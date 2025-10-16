"Дни белых журавлей": на ВОТ оккупанты согнали "кадетов" на пропагандистское мероприятие - ЦНС

$41.750.14
48.240.10
ukenru
Эксклюзив
18:12 • 14430 просмотра
На Киевщине Lexus сбил лося: водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянииVideo
15 октября, 10:41 • 32287 просмотра
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
15 октября, 10:14 • 41770 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
15 октября, 09:25 • 34908 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
15 октября, 09:00 • 34376 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
15 октября, 08:32 • 26548 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 08:03 • 20090 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
15 октября, 07:49 • 18329 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39624 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
15 октября, 07:08 • 39488 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+6°
2.1м/с
85%
755мм
Популярные новости
Буданов раскрыл истинные намерения путина относительно гибридной агрессииPhoto15 октября, 14:02 • 10173 просмотра
Глава Пентагона: мы собираемся положить конец войне в Украине15 октября, 14:11 • 3186 просмотра
Оккупанты приговорили защитника Мариуполя к 22 годам заключения: в чем обвиняют бойца "Азова"15 октября, 14:14 • 9188 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 13486 просмотра
"Аляскинский процесс" не завершен: лавров рассказал, чего ждет рф15 октября, 17:34 • 5346 просмотра
публикации
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo15 октября, 11:45 • 30569 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ15 октября, 08:15 • 45243 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
Эксклюзив
15 октября, 07:17 • 39624 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию15 октября, 07:08 • 39488 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 64611 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Денис Шмыгаль
Пит Хегсетх
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Государственная граница Украины
Белый дом
Реклама
УНН Lite
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 13495 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 63980 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 42765 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 45075 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 51448 просмотра
Актуальное
Дипломатка
MIM-104 Patriot
Фильм
Нью-Йорк Таймс
Золото

"Дни белых журавлей": на ВОТ оккупанты согнали "кадетов" на пропагандистское мероприятие - ЦНС

Киев • УНН

 • 20 просмотра

На ВОТ Украины россияне провели пропагандистскую акцию "дни белых журавлей" с участием "кадетов". За посещениями наблюдали сотрудники следственного комитета, а организацию возложили на образовательные департаменты оккупационных администраций.

"Дни белых журавлей": на ВОТ оккупанты согнали "кадетов" на пропагандистское мероприятие - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины россияне провели пропагандистскую акцию "дни белых журавлей" и согнали туда школьников из так называемых кадетских классов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что во время церемонии "глорифицировали боевиков, участвовавших в захватнических войнах кремля".

"За посещениями наблюдали сотрудники следственного комитета, а организацию возложили на образовательные департаменты оккупационных администраций", - говорится в сообщении.

Напомним

В оккупированном Луганске состоялась "педагогическая ассамблея" ко Дню учителя, где 27 коллаборантов получили "благодарности" от "министерства образования лнр", а еще 18 воспитателей – "награды". Это мероприятие, по данным ЦНС, является премией за усердие в промывании мозгов украинских детей.

Также сообщалось, что Россия завозит на временно оккупированные территории Украины партии "учителей" из глубинок РФ по контрактам и выплатам.

На ВОТ Донетчины культура превратилась в военную пропаганду - ЦНС05.10.25, 01:13 • 5022 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Общество
Украина