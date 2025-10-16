"Дні білих журавлів": на ТОТ окупанти зігнали "кадетів" на пропагандистський захід - ЦНС
Київ • УНН
На ТОТ України росіяни провели пропагандистську акцію "дні білих журавлів" за участю "кадетів". За відвідинами спостерігали співробітники слідчого комітету, а організацію поклали на освітні департаменти окупаційних адміністрацій.
На тимчасово окупованих територіях України росіяни провели пропагандистську акцію "дні білих журавлів" і зігнали туди школярів із так званих кадетських класів. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що під час церемонії "глорифікували бойовиків, які брали участь у загарбницьких війнах кремля".
"За відвідинами спостерігали співробітники слідчого комітету, а організацію поклали на освітні департаменти окупаційних адміністрацій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
В окупованому Луганську відбулася "педагогічна асамблея" до Дня вчителя, де 27 колаборантів отримали "подяки" від "міністерства освіти лнр", а ще 18 вихователів – "нагороди". Цей захід, за даними ЦНС, є премією за старанність у промиванні мізків українських дітей.
Також повідомлялося, що росія завозить на тимчасово окуповані території України партії "вчителів" з глибинок рф за контрактами й виплатами.
