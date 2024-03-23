Днепропетровщина: россияне попали в АЗС в Криворожском районе, ранена женщина

Российские захватчики 14 раз обстреляли Днепропетровскую область в субботу. Били по жителям Криворожского и Никопольского районов. Из-за этих атак ранен по меньшей мере один человек. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

С утра враг атаковал область 14 раз. Беспилотником ударил по Криворожскому району. Попал по АЗС. - сообщил Лысак.

Детали

Лысак также добавил, что во время атаки по Криворожскому району ранения получила 34-летняя женщина. Сейчас она в больнице в состоянии средней тяжести.

Кроме того, глава ОВА рассказал, что россияне били из артиллерии и БпЛА по Никопольщине. Всего было 10 ударов дронами-камикадзе. И еще три артобстрела. Под огонь попал сам Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

В районе обстрелами повреждены гимназия, аптека, парикмахерская, оптика и предприятие. Изуродованы пятиэтажка, 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки. Также задета линия электропередач.

Прошло без пострадавших.