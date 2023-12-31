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Днепропетровщина: россияне обстреляли три громады, повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые

Киев  •  УНН

31 декабрь 2023, 17:44  •  27111 просмотра

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В результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области три человека получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура. Электроснабжение в Покровской сельской громаде было восстановлено после перебоев.

Ударными дронами и артиллерийскими снарядами россияне атаковали жителей Никопольщины, что на Днепропетровской области. В частности, враг ударил по трем общинам в регионе. Из-за чего ранения получили трое гражданских. О последствиях обстрелов рассказал  председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

Накрывал огнем районный центр, Мировскую и Покровскую сельскую общины. В Никополе пострадали три человека. 60-летний мужчина с минно-взрывной травмой и многочисленными осколочными ранениями госпитализирован. Состояние тяжелое. Среди пострадавших есть и супруги. Пациентам 60 и 61 год. Будут лечиться дома.

- сообщил Лысак.

Детали

По данным главы ОВА российские захватчики совершили 12 атак дронами-камикадзе и 5 артобстрелов в течение воскресенья.

Из-за этих обстрелов повреждены три частных дома, АЗС, аптека, офисное здание, авто, пара микроавтобусов, коммунальное предприятие в самом Никополе.

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В Покровской сельской громаде снаряды оккупантов побили линии электропередач. Без света остались более полутысячи домов. Впрочем, энергетики быстро все починили, и по состоянию на вечер всех абонентов запитали.

В Мировской громаде из-за атак россиян изуродована агрофирма.

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Дополнительно

Также Лысак отметил, что после обеда было громко в Кривом Роге. Прошло без погибших и пострадавших.

Глава ОВА напомнил, что в области продолжается воздушная тревога, и призвал всех жителей региона находиться в безопасных местах.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Дніпропетровщина: росіяни обстріляли три громади, пошкоджена цивільна інфраструктура, є поранені
Dnipropetrovs'k region: Russians shelled three communities, civilian infrastructure damaged, wounded
Новости по теме

Днепропетровщина: россияне обстреляли три громады, повреждена гражданская инфраструктура, есть раненые

В результате российских обстрелов Никопольского района Днепропетровской области три человека получили ранения, повреждены жилые дома и инфраструктура. Электроснабжение в Покровской сельской громаде было восстановлено после перебоев.

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