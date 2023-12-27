Днепропетровская область: ночью сбито 13 дронов, враг обстрелял Никопольщину
13 беспилотников сбиты в Днепропетровской области; Никопольщина подверглась артиллерийскому обстрелу, жертв нет.
Генштаб: количество ликвидированных оккупантов превысило 355 тысяч
С февраля 2022 года российские войска потеряли в Украине примерно 355 750 военнослужащих и 5 913 танков.
Мы все спланировали: Умеров о том, как планируют привлечь средства для экипировки 500 тысяч новых мобилизованных
Министр обороны Украины Умеров уверяет, что финансирование для оснащения 500 000 новых мобилизованных солдат запланировано, а детали не разглашаются.
За ночь было уничтожено 32 вражеских "шахеда"
Украинские Воздушные силы сообщили, что 27 декабря сбили 32 из 46 вражеских беспилотников; некоторые беспилотники упали без последствий.
Враг нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов: Генштаб сообщил о ситуации на фронте
Украинские войска отбили многочисленные вражеские атаки, при этом противник нанес 8 ракетных и 60 авиационных ударов. За ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника.
Способность рф по высадке десанта упала вдвое: Неижпапа об уничтожении "Новочеркасска" и других десантных кораблей
Военно-морские силы Украины сообщают о сокращении вдвое десантных возможностей черноморского флота россии.
В рф выросло производство ракетного вооружения - разведка
россия увеличила производство ракет, но пытается восстановить запасы, существовавшие до вторжения.
"Желтый" уровень опасности: украинцев предупредили о сильном ветре
В Украине ожидается желтый уровень опасности - порывы ветра до 20 м/с. По всей территории, кроме южных областей, ожидается небольшой дождь.
27 декабря: Годовщина создания Департамента контрразведки СБУ, День вырезания снежинок
Департамент контрразведки СБУ, который играет важную роль в борьбе с российскими агентами и предателями Украины, отмечает 27 декабря свою годовщину. С начала российского вторжения СБУ разоблачила более 2 тысяч предателей.
В лугах и степях Денисенкового оврага на Киевщине создан новый заказник
Заказник "Денисенков Яр" площадью 43 гектара был создан в Киевской области для защиты редкой флоры и фауны.