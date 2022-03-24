Для снижения зависимости от россии: G7 призывает страны ОПЕК повысить добычу

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"Мы предпринимаем дальнейшие шаги по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей и будем работать вместе в этом направлении. В то же время мы будем обеспечивать надежные альтернативные и устойчивые поставки, и действовать солидарно, и в тесной координации в случае возможных перебоев в поставках", - сказано в коммюнике.

"Мы обязуемся активно поддерживать страны, желающие постепенно отказаться от зависимости от импорта российского газа, нефти и угля. Мы призываем нефте- и газодобывающие страны действовать ответственно и увеличить поставки на международные рынки, отмечая, что ОПЕК играет в этом ключевую роль", - заявила "семерка".

Детали

Группа также заявила, что будет работать с ними и всеми партнерами для обеспечения стабильных и устойчивых поставок энергоресурсов в мире.

Согласно документу, текущий кризис укрепляет решимость стран достичь целей Парижского соглашения и Климатического пакта Глазго.

"Семерка" отметила, что решение путина начать войну поставило под угрозу восстановление всей мировой экономики, подорвало устойчивость глобальных производственно-сбытовых цепочек и будет иметь серьезные последствия для наиболее уязвимых стран.

Ранее

Как писал УНН, у Президента считают, что лучший способ остановить военную машину путина — перекрыть ему приток твердой валюты, Европа может этого добиться, прекратив закупать российскую нефть.