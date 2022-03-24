Для зниження залежності від росії: G7 закликає країни ОПЕК підвищити видобуток
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. "Група семи" звернулася до нафто- і газовидобувних країн, зокрема ОПЕК, із закликом підвищити видобуток для зниження залежності від російських ресурсів. Про це йдеться в комюніке за підсумками сьогоднішнього саміту "сімки" в Брюсселі, пише УНН.
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"Ми робимо подальші кроки щодо зниження нашої залежності від російських енергоносіїв і будемо працювати разом в цьому напрямку. У той же час ми будемо забезпечувати надійні альтернативні і стійкі поставки, і діяти солідарно, і в тісній координації в разі можливих перебоїв у поставках", - сказано в комюніке.
"Ми зобов'язуємося активно підтримувати країни, які бажають поступово відмовитися від залежності від імпорту російського газу, нафти і вугілля. Ми закликаємо нафто- і газовидобувні країни діяти відповідально і збільшити поставки на міжнародні ринки, відзначаючи, що ОПЕК відіграє в цьому ключову роль", - заявила "сімка".
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Група також заявила, що буде працювати з ними і всіма партнерами для забезпечення стабільних і стійких поставок енергоресурсів у світі.
Згідно з документом, поточна криза зміцнює рішучість країн досягти цілей Паризької угоди і кліматичного пакту Глазго.
"Сімка" зазначила, що рішення путіна почати війну поставило під загрозу відновлення всієї світової економіки, підірвало стійкість глобальних виробничо-збутових ланцюжків і матиме серйозні наслідки для найбільш вразливих країн.
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