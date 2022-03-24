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Остановить военную машину путина можно с помощью нефти. Как этого достичь, рассказали у Зеленского

Киев • УНН

 • 145077 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Лучший способ остановить военную машину путина — перекрыть ему приток твердой валюты, Европа может этого добиться, прекратив закупать российскую нефть. Такое мнение высказал советник Президента Украины Олег Устенко в статье The New York Times, пишет УНН.

Остановить военную машину путина можно с помощью нефти. Как этого достичь, рассказали у Зеленского

Он напомнил, что до сих пор западные санкции были нацелены на финансовый сектор рф и видных деятелей, а США запретили импорт российской нефти и газа.

Цитата

«Эти усилия похвальны, но, к сожалению, они не смогли помешать российским военным ежедневно убивать невинных людей», - отметил Устенко.

«Лучший способ остановить военную машину путина — перекрыть ему ежедневный приток твердой валюты. И лучший способ сделать это для Европы — прекратить выдавать деньги за российскую нефть и газ. Соединенным Штатам также следует ввести вторичные санкции, которые могли бы помешать кому-либо законно поставлять и финансировать российскую нефть», - говорит советник Президента.

Детали

По его словам, нефть и нефтепродукты на сегодня являются наиболее важными статьями экспорта россии. Газ является третьим наиболее ценным экспортным товаром и стоит больше, чем весь другой экспорт вместе взятый. Доходы от экспорта энергоресурсов составляют более 40% российского бюджета.

В свою очередь, важнейшим покупателем россии является Европейский Союз, на который приходится около 60% экспорта газа страны, 50% экспорта нефти и 50% экспорта нефтепродуктов. С 24 февраля за эти продукты Европа заплатила путину более 19 миллиардов долларов.

«Еще более вопиющим является то, что после вторжения экспорт российской нефти не упал, отчасти потому, что ЕС не сократил импорт. В то же время выросли цены на нефть и газ. С точки зрения господина путина, его война окупается», - пишет экономист.

Прекращение денежного потока путина является безотлагательным моральным и стратегическим императивом, но Европа застыла на месте, считает он.

Некоторые европейские эксперты утверждают, что война финансируется не за счет экспорта энергоресурсов. По мнению Устенко - это в корне неверно.

«Режим путина стремится покупать военную технику. Поскольку большая часть резервов центрального банка заморожена, путин нуждается в твердой валюте, которую он получает каждый день, и поэтому россия продолжает качать нефть на полную довоенную мощность. Евро, которые получает путин, теперь идут непосредственно на огневую мощь, которая убивает мирных жителей Украины и разрушает наши города», - указал советник Зеленского.

Он отметил, что по словам министра экономики и энергетики Германии, любое сокращение текущих закупок нефти и газа приведет к краху экономики его страны.

Однако, пишет Устенко, у Европы уже достаточно газа, чтобы пережить следующую зиму, и Международное энергетическое агентство разработало действенный план консервации и альтернативных поставок, который сократит европейский импорт российского газа более чем на треть. Германия особенно зависит от российского газа, но исследование Национальной академии наук Германии Леопольдина указывает, что краткосрочная приостановка поставок российского газа будет «управляемой».

При этом, по словам экономиста, платежи за российский газ должны поступать на эскроу-счета, чтобы вырученные средства нельзя было использовать для покупки оружия.

Что касается нефти, он отметил, что ОПЕК и другие поставщики могут обеспечить до 2,2 млн баррелей в сутки дополнительно в течение месяца. Эти страны, по словам Устенко, не должны быть заинтересованы в слишком высоком росте цен на нефть, потому что это резко ускорит долгосрочный переход к возобновляемым источникам энергии.

“Если вы введете жесткие санкции против россии, ОПЕК будет качать больше нефти. Конечно, ОПЕК радуется более высоким ценам на нефть, но в какой-то момент это приведет к обратным результатам», - сказано в статье.

Советник Президента указал на опасения, что эмбарго на российскую нефть не будет подорвано контрабандой.

«Для решения этой проблемы группа экономических консультантов президента создала Группу по отслеживанию российских танкеров, которая теперь следит за каждым судном, вывозящим нефть из российских портов. В нефтяном бизнесе можно скрыть многое, но невозможно скрыть передвижения больших танкеров с сырой нефтью, которые видны из космоса», - добавил он.

Ранее

Как писал УНН, накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что европейские санкции в отношении россии должны быть не краткосрочными мерами, а иметь более длительный сценарий. Самым эффективным, по его мнению, будет запрет продажи россией углеводородов.

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