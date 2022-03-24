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Зупинити військову машину путіна можна за допомогою нафти. Як цього досягти, розповіли у Зеленського

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Найкращий спосіб зупинити військову машину путіна — перекрити йому приплив твердої валюти, Європа може цього домогтися, припинивши закуповувати російську нафту. Таку думку висловив радник Президента України Олег Устенко у статті The New York Times, пише УНН.

Зупинити військову машину путіна можна за допомогою нафти. Як цього досягти, розповіли у Зеленського

Він нагадав, що досі західні санкції були націлені на фінансовий сектор росії і відомих діячів, а США заборонили імпорт російської нафти та газу.

Цитата

«Ці зусилля похвальні, але, на жаль, вони не змогли перешкодити російським військовим щодня вбивати безневинних людей», - наголосив Устенко.

«Найкращий спосіб зупинити військову машину путіна — перекрити йому щоденний приплив твердої валюти. І найкращий спосіб зробити це для Європи — припинити видавати гроші за російську нафту та газ. Сполученим Штатам також слід запровадити вторинні санкції, які могли б завадити будь-кому законно постачати та фінансувати російську нафту», - каже радник Президента.

Деталі

За його словами, нафта та нафтопродукти на сьогодні є найважливішими статтями експорту росії. Газ є третім найціннішим експортним товаром і коштує більше, ніж увесь інший експорт разом. Доходи від експорту енергоресурсів становлять понад 40% російського бюджету.

Найважливішим покупцем росії є Європейський Союз, на який припадає близько 60% експорту газу країни, 50% експорту нафти та 50% експорту нафтопродуктів. З 24 лютого за ці продукти Європа заплатила путіну понад 19 мільярдів доларів.

«Ще більш кричущим є те, що після вторгнення експорту російської нафти не впав, частково тому, що ЄС не скоротив імпорт. Водночас зросли ціни на нафту та газ. З погляду пана путіна його війна окупається», - пише економіст.

Припинення грошового потоку путіна є невідкладним моральним та стратегічним імперативом, але Європа застигла на місці, вважає він.

Деякі європейські експерти стверджують, що війна фінансується за рахунок експорту енергоресурсів. На думку Устенка - це докорінно неправильно.

«Режим путіна прагне купувати військову техніку. Оскільки більша частина резервів центрального банку заморожена, путін потребує твердої валюти, яку він отримує кожен день, і тому росія продовжує качати нафту на повну довоєнну потужність. Євро, які отримує путін, тепер ідуть безпосередньо на вогневу міць, яка вбиває мирних жителів України та руйнує наші міста», - зазначив радник Зеленського.

Він зазначив, що за словами міністра економіки та енергетики Німеччини, будь-яке скорочення поточних закупівель нафти та газу призведе до краху економіки його країни.

Проте, пише Устенко, Європа вже має достатньо газу, щоб пережити наступну зиму, і Міжнародне енергетичне агентство розробило дієвий план консервації та альтернативних поставок, який скоротить європейський імпорт російського газу більш ніж на третину. Німеччина особливо залежить від російського газу, але дослідження Національної академії наук Німеччини Леопольдіна вказує, що короткострокове призупинення постачання російського газу буде «керованим».

При цьому, за словами економіста, платежі за російський газ мають надходити на ескроу-рахунки, щоб отримані кошти не можна було використати для покупки зброї.

Щодо нафти, він зазначив, що ОПЕК та інші постачальники можуть забезпечити до 2,2 млн барелів на добу додатково протягом місяця. Ці країни, за словами Устенка, не повинні бути зацікавлені у надто високому зростанні цін на нафту, тому що це різко прискорить довгостроковий перехід до відновлюваних джерел енергії.

«Якщо ви введете жорсткі санкції проти росії, ОПЕК качатиме більше нафти. Звичайно, ОПЕК радіє вищим цінам на нафту, але в якийсь момент це призведе до оборотних результатів», - сказано у статті.

Радник Президента вказав на побоювання, що ембарго на російську нафту не буде підірвано контрабандою.

«Для вирішення цієї проблеми група економічних консультантів президента створила Групу з відстеження російських танкерів, яка тепер слідкує за кожним судном, яке вивозить нафту з російських портів. У нафтовому бізнесі можна приховати багато, але неможливо приховати пересування великих танкерів із сирою нафтою, які видно з космосу», - додав він.

Раніше

Як писав УНН, напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що європейські санкції щодо росії мають бути не короткостроковими заходами, а мати більш тривалий сценарій. Найефективнішою, на його думку, буде заборона продажу Росією вуглеводнів.

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