Для удовлетворения потребностей столицы нужно построить 30 млн кв. м жилья - эксперт

"Еще пять лет назад мы подсчитали, что нужно построить около 30 млн кв. м для удовлетворения потребностей Киева. В коммунистические времена, когда строительство шло бешеными темпами, добавлялось 0,35 кв. м жилья на человека в год. Сейчас застройщики дают 0,1 кв. м/чел. в год. По статистике, на одного человека приходится 17 кв. м. по сравнению с нашими соседями, это очень мало. Я считаю, что строительство будет и дальше активно развиваться - в год будут вводить не менее 1,5-2 млн кв. м и рынок будет все поглощать", - считает И.Кушнир.

При этом он добавил, что цена будет постепенно расти: валюта растет, люди едут за границу, сложно найти квалифицированных рабочих, а у тех, кто остается, поднимаются зарплаты.

"В связи с конкуренцией улучшается качество, и все это ведет к увеличению цены за квадратный метр", - прогнозирует президент холдинговой компании.