Для удовлетворения потребностей столицы нужно построить 30 млн кв. м жилья - эксперт

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74459 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 89010 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91634 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110131 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101272 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104950 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111925 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122920 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134483 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Для удовлетворения потребностей столицы нужно построить 30 млн кв. м жилья - эксперт

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. Столичный рынок жилья способен легко поглощать до 2 млн квадратных метров в год, ведь потребность в жилых площадях намного больше. Об этом в интервью рассказал глава правления - президент АО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" Игорь Кушнир, пишет УНН.

"Еще пять лет назад мы подсчитали, что нужно построить около 30 млн кв. м для удовлетворения потребностей Киева. В коммунистические времена, когда строительство шло бешеными темпами, добавлялось 0,35 кв. м жилья на человека в год. Сейчас застройщики дают 0,1 кв. м/чел. в год. По статистике, на одного человека приходится 17 кв. м. по сравнению с нашими соседями, это очень мало. Я считаю, что строительство будет и дальше активно развиваться - в год будут вводить не менее 1,5-2 млн кв. м и рынок будет все поглощать", - считает И.Кушнир.

При этом он добавил, что цена будет постепенно расти: валюта растет, люди едут за границу, сложно найти квалифицированных рабочих, а у тех, кто остается, поднимаются зарплаты.

"В связи с конкуренцией улучшается качество, и все это ведет к увеличению цены за квадратный метр", - прогнозирует президент холдинговой компании.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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