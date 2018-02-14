Для задоволення потреб столиці потрібно побудувати 30 млн кв. м житла - експерт

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Столичний ринок житла здатен легко поглинати до 2 млн квадратних метрів у рік, адже потреба у житлових площах набагато більша. Про це в інтерв’ю розповів голова правління – президент ПрАТ "Холдингова компанія "Київміськбуд" Ігор Кушнір, пише УНН.

"Ще п’ять років тому ми підрахували, що потрібно побудувати близько 30 млн кв. м для задоволення потреб Києва. У комуністичні часи, коли будівництво йшло шаленими темпами, додавалося 0,35 кв. м житла на людину в рік. Зараз забудовники дають 0,1 кв. м/ос. на рік. За статистикою, на одну людину припадає 17 кв. м. У порівнянні з нашими сусідами, це дуже мало. Я вважаю, що будівництво буде і далі активно розвиватися – в рік вводитимуть не менше 1,5-2 млн кв. м і ринок буде все поглинати", - вважає І.Кушнір.

Водночас він додав, що ціна буде поступово зростати: валюта росте, люди їдуть за кордон, складно знайти кваліфікованих робітників, а у тих, хто залишається, піднімаються зарплати.

"У зв’язку з конкуренцією поліпшується якість, і все це веде до збільшення ціни за квадратний метр", - прогнозує президент холдингової компанії.

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