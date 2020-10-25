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Для обеспечения электропитанием избирательных участков подготовлено 500 передвижных электростанций - ГСЧС

Для обеспечения электропитанием избирательных участков подготовлено 500 передвижных электростанций - ГСЧС

Киев  •  УНН

 • 8286 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. В Украине для обеспечения электропитанием избирательных участков во время проведения местных выборов, подготовлено 500 передвижных электростанций. Об этом во время брифинга сообщил председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает корреспондент УНН.

“Всего для обеспечения пожарно-техногенной безопасности от выборах от ГСЧС на территории Государства привлечено более 42 тысяч человек личного состава и 3 800 единиц техники, а также 12 воздушных судов... Для оказания помощи в обеспечении электропитанием избирательных участков в готовности находится более 500 передвижных электростанций. В резерве находится 9 320 человек личного состава и 2 300 единиц техники”, — отметил он.

Как ранее сообщалось в УНН голосования на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).

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