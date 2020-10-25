Для обеспечения электропитанием избирательных участков подготовлено 500 передвижных электростанций - ГСЧС

“Всего для обеспечения пожарно-техногенной безопасности от выборах от ГСЧС на территории Государства привлечено более 42 тысяч человек личного состава и 3 800 единиц техники, а также 12 воздушных судов... Для оказания помощи в обеспечении электропитанием избирательных участков в готовности находится более 500 передвижных электростанций. В резерве находится 9 320 человек личного состава и 2 300 единиц техники”, — отметил он.

Как ранее сообщалось в УНН голосования на очередных местных выборов 25 октября началось на избирательных участках по всей стране с 8:00 и продлится до 20:00 без перерыва.

Это первые выборы, которые пройдут по новому Избирательному кодексу и на новой территориальной основе. Поэтому 25 октября избираются депутаты 22 областных, 119 районных, а также местных советов и их головы в 1439 общинах. Не состоятся выборы на временно оккупированных территориях Украины и в 18 общинах Донецкой и Луганской областей, где выборы на основании выводов областных военно-гражданских администраций не назначит Центральная избирательная комиссия, указали в ОПОРЕ. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с числом избирателей более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).