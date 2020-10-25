Для забезпечення електроживленням виборчих дільниць підготовлено 500 пересувних електростанцій - ДСНС

«Всього для забезпечення пожежно-техногенної безпеки від час виборів від ДСНС на території Держави залучено понад 42 тисячі чоловік особового складу і 3 800 одиниць техніки, а також 12 повітряних суден…Для надання допомоги у забезпеченні електроживленням виборчих дільниць в готовності перебуває понад 500 пересувних електростанцій. В резерві перебуває 9 320 чоловік особового складу і 2 300 одиниць техніки», - зазначив він.

Як раніше повідомлялося в УНН, голосування на чергових місцевих виборах 25 жовтня розпочалося на виборчих дільницях по всій країні з 8:00 та триватиме до 20:00 без перерви.

Це перші вибори, що відбуватимуться за новим Виборчим кодексом та на новій територіальній основі. Тож 25 жовтня обираються депутати 22 обласних, 119 районних, а також місцевих рад та їх голови у 1439 громадах. Не відбудуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила Центральна виборча комісія, вказали в ОПОРІ. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).