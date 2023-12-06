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Для военных предлагают изменить правила начисления пенсий - законопроект

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 14:08  •  6658 просмотра

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Для военнослужащих предлагают изменить правила начисления пенсий

Верховной Раде предлагают внести изменения в действующее законодательство относительно пенсий украинских военных, в частности об исчислении стажа во время боевых действий, говорится в законопроекте №10313, передает УНН.

Детали

Парламентарии предлагают изменить правила начисления выслуги лет для определения размера пенсии военным. Так, во время прохождения военной службы во время действия военного времени один месяц службы предложено зачислять за два месяца.

Если военнослужащий участвует непосредственно в защите территориальной целостности и государственного суверенитета, но не участвует в боевых действиях, то один месяц службы, как предложено, будет считаться за три месяца.

Если военнослужащий участвует в боевых действиях, то один месяц службы, согласно законопроекту, будет считаться за четыре месяца.

Также если военнослужащий находится в плену, то один месяц службы будет считаться за пять месяцев. Но эта норма не будет распространяться на военнослужащих, сдавшихся добровольно в плен.

Напомним

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий предоставление новых отпусков для военнослужащих, в том числе и за уходом за ребенком.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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