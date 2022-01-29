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Для Путина дезинфицировали снег на кладбище, где он возлагал цветы

Для Путина дезинфицировали снег на кладбище, где он возлагал цветы

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. Перед приездом президента РФ Владимира Путина на Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге, где отмечали день снятия блокады Ленинграда, там дезинфицировали даже снег, рассказывают очевидцы, пишет УНН со ссылкой на BBC Україна.

Детали

27 января петербуржцы - в том числе блокадники и те, у кого в блокаду погибли родственники, - приходят на Пискаревское мемориальное кладбище, место массового захоронения защитников и жителей Ленинграда, погибших в блокаду во время Второй мировой войны. У Путина там похоронен брат, он много раз в этот день посещал мемориал. Но в этом году из-за пандемии ограничения, связанные с визитом президента, оказались необычными.

Кадры, где Путин идет по Пескаревскому кладбищу, а петербуржцы стоят за оградой кладбища, накануне вызвали большой резонанс.

Экскурсовод Маргарита Николаева попала на видео в СМИ после того, как вышла за ограду кладбища, чтобы предупредить присутствующих, что до 15:00 вход будет закрыт. Она рассказала, что людей не пускают на кладбище во время визитов чиновников ежегодно - не только когда приезжает президент. Обычным, по ее словам, было также присутствие снайперов на крыше входного павильона - фотография в СМИ, на которой видны снайперы, не была фейком, подтвердила она. Однако силовики, согласно ее наблюдениям, на этот раз обратили внимание на то, насколько безопасен снег на кладбище.

"Примерно за полчаса (до визита Путина) приехала спецмашина, оттуда вышли люди, обработали чем-то сугробы и уехали. Снег раньше никогда не обрабатывали", - рассказала она "Новой газете". ВВС также с ней поговорила.

Николаева признает, что сама не видела, как дезинфицировали снег, но это видели несколько ее коллег: "Они рассказали, что приехали специалисты и обработали снег".

Работники мемориала обсуждали также, что венконосцы до меропрития находились на карантине.

Необычными были, по словам Николаевой, металлоискатели у входа на кладбище (о них рассказывала ВВС по телефону также собеседница в приемной мемориала), а также заклееные малярной лентой камеры возле монумента.

Дополнение

В марте 2021 года в Кремле сообщали, что Путин сделал прививку от коронавируса, но какой вакциной - не уточнили.

Тогда же распространялись слухи о Путине, который "укрылся в бункере" из-за пандемии COVID-19. В Кремле их опровергали. Однако, там указали, что попасть к президенту РФ без тестирования на коронавирус невозможно.

Накануне пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в администрации Кремля много кто болеет на коронавирус.

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