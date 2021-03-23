Путін зробив щеплення від коронавірусу, але якою вакциною - у Кремлі не уточнюють
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент РФ Володимир Путін зробив щеплення від коронавірусу і почуває себе добре. Як повідомив ТАСС у вівторок прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков, у середу у нього буде повноцінний робочий день, передає УНН.
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"Путін щепився від коронавірусу. Почувається добре. Завтра у нього повноцінний робочий день", - повідомив Пєсков.
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У Кремлі не стали уточнювати, на якій з трьох російських вакцин зупинив свій вибір глава держави. Як пояснював раніше Пєсков, Кремль свідомо не вказує, якою саме вакциною вакцинувався президент, зазначаючи, що "всі три російські щеплення абсолютно надійні і ефективні".
Вакцинація російського лідера не була публічним заходом, як у деяких політиків в інших країнах. Причини цього журналістам у вівторок пояснював представник Кремля: "Що стосується вакцинації під камери, то йому (Путіну) це не подобається".
Нагадаємо
Росія 11 серпня першою в світі зареєструвала вакцину від коронавірусу, що отримала назву "Супутник V". Проте вчені запідозрили статистичні помилки у статті про російську вакцину проти COVID-19.
Крім того, кожен сьомий щеплений російською вакциною проти COVID-19 скаржиться на слабкість та температуру.