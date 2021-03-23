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Путин сделал прививку от коронавируса, но какой вакциной - в Кремле не уточняют

Путин сделал прививку от коронавируса, но какой вакциной - в Кремле не уточняют

Киев  •  УНН

 • 17247 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент РФ Владимир Путин сделал прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо. Как сообщил ТАСС во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в среду у него будет полноценный рабочий день, передает УНН.

Цитата

"Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день", - сообщил Песков.

Детали

В Кремле не стали уточнять, на какой из трех российских вакцин остановил свой выбор глава государства. Как пояснял ранее Песков, Кремль сознательно не указывает, какой именно вакциной вакцинировался президент, отметив, что "все три российские прививки абсолютно надежные и эффективные".

Вакцинация российского лидера не была публичным мероприятием, как у некоторых политиков в других странах. Причины этого журналистам во вторник объяснял представитель Кремля: "Что касается вакцинации под камеры, то ему (Путину) это не нравится".

Напомним

Российская Федерация 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Однако ученые заподозрили статистические ошибки в статье о российской вакцине против COVID-19.

Кроме того, каждый седьмой привитый российской вакциной против COVID-19 жалуется на слабость и температуру.

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