Для Путіна дезінфікували сніг на кладовищі, де він покладав квіти

Деталі

27 січня петербуржці - в тому числі блокадники і ті, у кого в блокаду загинули родичі, - приходять на Піскарівський меморіальний цвинтар, місце масового поховання захисників та жителів Ленінграда, які загинули в блокаду під час Другої світової війни. У Путіна там похований брат, він багато разів цього дня відвідував меморіал. Але цього року через пандемію обмеження, пов'язані з візитом президента, виявилися незвичними.

Кадри, де Путін йде Піскарівським цвинтарем, а петербуржці стоять за огорожею цвинтаря, напередодні викликали великий резонанс.

Екскурсовод Маргарита Ніколаєва потрапила на відео у ЗМІ після того, як вийшла за огорожу цвинтаря, щоб попередити присутніх, що до 15:00 вхід буде зачинено. Вона розповіла, що людей не пускають на цвинтар під час візитів високопосадовців щороку - не лише коли приїжджає президент. Звичайною, за її словами, була також присутність снайперів на даху вхідного павільйону - фотографія у ЗМІ, на якій видно снайперів, не була фейком, підтвердила вона. Проте силовики, згідно з її спостереженнями, цього разу звернули увагу на те, наскільки безпечний сніг на цвинтарі.

"Приблизно за пів години (до візиту Путіна) приїхала спецмашина, звідти вийшли люди, обробили чимось кучугури та поїхали. Сніг раніше ніколи не обробляли", - розповіла вона "Новой газете". ВВС також з нею поговорила.

Ніколаєва визнає, що сама не бачила, як дезінфікували сніг, але це бачили кілька її колег: "Вони розповіли, що приїхали фахівці та обробили сніг".

Працівники меморіалу обговорювали також, що вінконосці до заходу перебували на карантині.

Незвичайними були, за словами Ніколаєвої, металошукачі біля входу на цвинтар (про них розповідала ВВС телефоном також співрозмовниця у приймальні меморіалу), а також заклеєні малярною стрічкою камери біля монумента.

Доповнення

У березні 2021 року у Кремлі повідомляли, що Путін зробив щеплення від коронавірусу, але якою вакциною - не уточнили.

Тоді ж поширювалися чутки про Путіна, який "укрився в бункері" через пандемію COVID-19. У Кремлі їх спростовували. Однак, там вказали, що потрапити до президента РФ без тестування на коронавірус неможливо.

Напередодні речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в адміністрації Кремля багато хто хворіє на коронавірус.