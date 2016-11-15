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Для нового ПАО "Магистральные газопроводы Украины" зарегистрировали выпуск акций - НКЦБФР

Для нового ПАО "Магистральные газопроводы Украины" зарегистрировали выпуск акций - НКЦБФР

Киев • УНН

 • 9402 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) на заседании, которое состоялось 14 ноября 2016 г., приняла важное решение для реформы отечественного газового рынка, зарегистрировав выпуск акций при учреждении Публичного акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины". Оэ этом сообщили УНН в пресс-службе НКЦБФР.

Комиссия активно привлекается к заседаниям Рабочей группы, в рамках которых был одобрен проект постановления Правительства о создании нового оператора газотранспортной системы Украины - ПАО "Магистральные газопроводы Украины", что дает начало процессу анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины".

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение об утверждении плана реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины" в соответствии с начатой в 2015 году реформой газового рынка, - сказано в сообщении.

В НКЦБФР добавили, что образование нового независимого оператора газотранспортной системы позволит обеспечить отделение деятельности по транспортировке природного газа и его хранению (закачка, отбор), что является выполнением обязательств Украины перед европейским Энергетическим сообществом, условий Третьего энергетического пакета.

Напомним, "Нафтогаз" не спешит передавать новому оператору ГТС активы и полномочия.

Также напомним, по словам эксперта Д.Марунича, руководство "Нафтогаза" блокирует реформирование компании.

При этом, по его убеждению, позиция правительства по реформированию "Нафтогаза" оказались сильнее попытки менеджмента компании сохранить все управленческие функции.

"Вообще этот процесс реформирования ускорился после скандала, когда по инициативе Кубива передали сначала часть полномочий по управлению "Укртрансгазом" Министерству экономику и торговли.

После этого, по инициативе Гройсмана, Правительство взяло под свое крыло весь это процесс.

Конечно, это ускорило и изменило вектор", - сказал он.

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