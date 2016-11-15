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Для новоствореного ПАТ “Магістральні газопроводи України” зареєстрували випуск акцій - НКЦПФР

Для новоствореного ПАТ “Магістральні газопроводи України” зареєстрували випуск акцій - НКЦПФР

Київ • УНН

 • 9414 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) на засіданні, яке відбулось 14 листопада 2016 року, прийняла важливе рішення для реформи вітчизняного газового ринку, зареєструвавши випуск акцій при заснуванні Публічного акціонерного товариства “Магістральні газопроводи України”. Про ец УНН повідомили у прес-службі НКЦПФР.

Комісія активно долучалася до засідань Робочої групи, в рамках яких було схвалено проект постанови Уряду щодо утворення нового оператора газотранспортної системи України — ПАТ “Магістральні газопроводи України”, що дає початок процесу анбандлінгу НАК “Нафтогаз України”.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України прийняв рішення про затвердження плану реструктуризації НАК “Нафтогаз України” у відповідності до розпочатої у 2015 році реформи газового ринку, — сказано у повідомленні.

В НКЦПФР додали, що утворення нового незалежного оператора газотранспортної системи дозволить забезпечити відокремлення діяльності з транспортування природного газу та його зберігання (закачування, відбору), що є виконанням зобов’язань України перед європейським Енергетичним співтовариством, умов Третього енергетичного пакета.

Нагадаємо, “Нафтогаз” не поспішає передавати новому оператору ГТС активи і повноваження

Також нагадаємо, за словами експерта Д.Марунича, керівництво “Нафтогазу” блокує реформування компанії

При цьому, на його переконання, позиція Уряду щодо реформування “Нафтогазу” виявилися сильнішою за спроби менеджменту компанії зберегти всі управлінські функції.

“Взагалі цей процес реформування пришвидшився після скандалу, коли за ініціативою Кубіва передали спочатку частину повноважень з управління “Укртрансгазом” Міністерству економіку та торгівлі.

Після цього, за ініціативою Гройсмана, Уряд взяв під своє крило увесь цей процес.

Звичайно, це пришвидшило і змінило вектор, — сказав він.

Українські Національні Новини

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