«Для нас важно единство украинской молодежи» - Зеленский во время встречи со студентами

Президент Украины Владимир Зеленский накануне Международного дня студента встретился с представителями органов студенческого самоуправления. Президент отметил, что для Украины важно единство украинской молодежи, которая является неотъемлемой частью прочности государства, передает УНН.

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Для нас единство всей молодежи, где бы ни был сегодня студент, очень важно. Это неотъемлемая часть прочности нашего государства. Студенчество во время войны - это сложные, непростые времена, но очень важные для вас и для всей страны