«Для нас важно единство украинской молодежи» - Зеленский во время встречи со студентами
Киев • УНН
Президент Украины провел встречу с представителями студенческого самоуправления накануне Международного дня студента. Обсудили создание военных кафедр и привлечение молодежи к государственным институтам.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне Международного дня студента встретился с представителями органов студенческого самоуправления. Президент отметил, что для Украины важно единство украинской молодежи, которая является неотъемлемой частью прочности государства, передает УНН.
Детали
Для нас единство всей молодежи, где бы ни был сегодня студент, очень важно. Это неотъемлемая часть прочности нашего государства. Студенчество во время войны - это сложные, непростые времена, но очень важные для вас и для всей страны
Он отметил, что молодежь является будущим Украины. Во время встречи с президентом обсуждалось привлечение молодежи к работе в государственных институтах, в частности в министерствах, обязательное создание военных кафедр в учреждениях высшего образования Украины после войны.
Напомним,
Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный сообщил о планах обучения 5-7 тысяч украинских студентов ежегодно. Цель - подготовить новое поколение государственных служащихс другим отношением к законам и бизнесу.