"Для московских ресторанов": через границу с Украиной в РФ везли крупную партию французских устриц
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Луганской области трое мужчин пытались через украинскую границу перевезти до 450 килограмм французских устриц - продукцию должны были сбывать в московские рестораны. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Цитата
"... на днях в Марковском районе Луганской области пограничники оперативно-розыскного подразделения 3-го отряда совместно с сотрудниками СБУ задержали на государственной границе трех граждан на микроавтобусе, загруженном морепродуктами. Мужчины пытались переправить в Россию 450 килограммов свежей устрицы", - говорится в повидмленни.
Детали
Известно, что морской деликатес происходит из Франции и официально запрещен для ввоза в РФ. По словам правонарушителей устриц они должны были доставить на территорию России, а дальше продукция должна была сбываться в московских ресторанах.
Автомобиль и товар передали работникам таможни. Соответствующие административно-процессуальные действия продолжаются.
Напомним
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