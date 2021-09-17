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"Для московских ресторанов": через границу с Украиной в РФ везли крупную партию французских устриц

"Для московских ресторанов": через границу с Украиной в РФ везли крупную партию французских устриц

Киев  •  УНН

 • 20422 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. В Луганской области трое мужчин пытались через украинскую границу перевезти до 450 килограмм французских устриц - продукцию должны были сбывать в московские рестораны. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.

Цитата

"... на днях в Марковском районе Луганской области пограничники оперативно-розыскного подразделения 3-го отряда совместно с сотрудниками СБУ задержали на государственной границе трех граждан на микроавтобусе, загруженном морепродуктами. Мужчины пытались переправить в Россию 450 килограммов свежей устрицы", - говорится в повидмленни.

Детали

Известно, что морской деликатес происходит из Франции и официально запрещен для ввоза в РФ. По словам правонарушителей устриц они должны были доставить на территорию России, а дальше продукция должна была сбываться в московских ресторанах.

Автомобиль и товар передали работникам таможни. Соответствующие административно-процессуальные действия продолжаются.

Напомним

Служба безопасности Украины предотвратила нелегальный вывоз из Украины партии культурных ценностей I тысячелетия до н.э.

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