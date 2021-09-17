"Для московських ресторанів": через кордон з Україною в РФ везли велику партію французьких устриць

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“... днями у Марківському районі Луганщини прикордонники оперативно-розшукового підрозділу 3-го загону спільно зі співробітниками СБУ затримали на державному кордоні трьох громадян на мікроавтобусі, завантаженому морепродуктами. Чоловіки намагались переправити до Росії 450 кілограмів свіжої устриці”, — йдеться в повідмленні.

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Відомо, що морський делікатес походить з Франції та офіційно заборонений для ввезення до РФ. Зі слів правопорушників устриць вони мали доставити на територію Росії, а далі продукція повинна була збуватись до московських ресторанів.

Автомобіль та товар передали працівникам митниці. Відповідні адміністративно-процесуальні дії тривають.

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