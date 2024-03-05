Для депутатов есть срочная и важная задача: Арахамия прокомментировал отмену заседаний Рады на этой неделе

Народные депутаты вернутся к работе в сессионном зале когда выполнят срочное и важное задание, которое напрямую влияет на помощь партнеров. Так прокомментировал отмену заседаний Верховной Рады на этой неделе председатель фракции "Слуга народа", нардеп Давид Арахамия, передает УНН.

Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными - на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено - они вернутся к работе в сессионном зале - написал Арахамия в соцсетях.

Он отметил что такие вещи не могут анонсироваться по вопросам безопасности.

Арахамия также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания.

Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации с безопасностью, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами - указал нардеп.

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде перенесли заседания, которые должны были состояться на этой неделе. Речь идет о 6,7 и 8 марта.