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Для депутатов есть срочная и важная задача: Арахамия прокомментировал отмену заседаний Рады на этой неделе

Для депутатов есть срочная и важная задача: Арахамия прокомментировал отмену заседаний Рады на этой неделе

Киев  •  УНН

5 марта 2024, 13:16  •  14673 просмотра

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Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада отменила заседание на этой неделе, чтобы депутаты могли выполнить срочное задание, которое влияет на помощь партнеров.

Народные депутаты вернутся к работе в сессионном зале когда выполнят срочное и важное задание, которое напрямую влияет на помощь партнеров. Так прокомментировал отмену заседаний Верховной Рады на этой неделе председатель фракции "Слуга народа", нардеп Давид Арахамия, передает УНН.

Мы неоднократно говорили о том, что по аналогии работы на округах депутаты будут больше работать с военными - на передовой, в учебных центрах, в пунктах постоянной дислокации. Сейчас в этом направлении для наших депутатов есть срочная и важная задача, которая напрямую влияет на помощь партнеров. Когда оно будет выполнено - они вернутся к работе в сессионном зале

- написал Арахамия в соцсетях.

Он отметил что такие вещи не могут анонсироваться по вопросам безопасности. 

Арахамия также напомнил, что с начала полномасштабного вторжения Верховная Рада работает в режиме продолжающегося пленарного заседания. 

Это позволяет нам, во-первых, собираться в любое время и принимать решения, а во-вторых, оперативно реагировать на изменения ситуации с безопасностью, важные дедлайны или особенности принятия решений нашими партнерами

- указал нардеп.

Ранее УНН сообщал, что в Верховной Раде перенесли заседания, которые должны были состояться на этой неделе. Речь идет о 6,7 и 8 марта.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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Для депутатов есть срочная и важная задача: Арахамия прокомментировал отмену заседаний Рады на этой неделе

Народный депутат Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада отменила заседание на этой неделе, чтобы депутаты могли выполнить срочное задание, которое влияет на помощь партнеров.

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