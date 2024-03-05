Для депутатів є термінове і важливе завдання: Арахамія прокоментував скасування засідань Ради цього тижня

Народні депутати повернуться до роботи в сесійній залі коли виконають термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Так прокоментував скасування засідань Верховної Ради цього тижня голова фракції "Слуга народу", нардеп Давид Арахамія, передає УНН.

Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі