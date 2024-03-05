Для депутатів є термінове і важливе завдання: Арахамія прокоментував скасування засідань Ради цього тижня
Київ • УНН
Народний депутат Давид Арахамія заявив, що Верховна Рада скасувала засідання цього тижня, щоб депутати могли виконати термінове завдання, яке впливає на допомогу партнерів.
Народні депутати повернуться до роботи в сесійній залі коли виконають термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Так прокоментував скасування засідань Верховної Ради цього тижня голова фракції "Слуга народу", нардеп Давид Арахамія, передає УНН.
Ми неодноразово говорили про те, що за аналогією роботи на округах депутати будуть більше працювати з військовими – на передовій, в навчальних центрах, в пунктах постійної дислокації. Зараз у цьому напрямку для наших депутатів є термінове і важливе завдання, яке напряму впливає на допомогу партнерів. Коли воно буде виконане – вони повернуться до роботи в сесійній залі
Він зазначив що такі речі не можуть анонсуватися з питань безпеки.
Арахамія також нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Верховна Рада працює в режимі триваючого пленарного засідання.
Це дозволяє нам, по-перше, збиратися в будь-який час і приймати рішення, а по-друге, оперативно реагувати на зміни безпекової ситуації, важливі дедлайни чи особливості ухвалення рішень нашими партнерами.Тому неможливо скасувати те, що триває і по факту, і згідно з Регламентом
Раніше УНН повідомляв, що у Верховній Раді перенесли засідання, які мали відбутися на цьому тижні. Йдеться про 6,7 та 8 березні.