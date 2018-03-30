Для строительства "Северного потока 2" нужны еще три разрешения - Витренко

"Во-первых они (РФ - ред.) получили один (от Германии - ред.) из четырех разрешений - еще Швеция, Финляндия и Дания должны выдать разрешения. По Дании есть обоснованные ожидания, что она не даст разрешение. С другой стороны у "Газпрома" естьт альтернатива обойти датский участок, но борьба продолжается с точки зрения получения разрешений. С другой стороны, мы работаем и по другому направлению, чтобы Еврокомиссия, получая соответствующий мандат от Европалраменту и Совета Европы, смогла начать регулировать этот газопровод. То есть, даже имея разрешение на строительство, но если этот газопровод будет подпадать под европейское регулирование, "Газпром" даже и передумает. Он ( "Газпром" - ред.) настойчиво занимает позицию, что этот газопровод не должен подпадать под регулирование", - резюмировал Ю.Витренко.

Как сообщал УНН, Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало во вторник разрешение о строительстве и эксплуатации трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.