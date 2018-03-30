Для будівництва “Північного потоку 2” потрібні ще три дозволи — Вітренко

“По-перше вони (РФ — ред.) отримали один (від Німеччини — ред.) з чотирьох дозволів — ще Швеція, Фінляндія і Данія мають видати дозволи. Щодо Данії є обґрунтовані очікування, що вона не дасть дозвіл. З іншого боку у "Газпрома" є альтернатива обійти датську ділянку, але боротьба триває з точки зору отримання дозволів. З іншого боку, ми працюємо і за іншим напрямком, щоб Єврокомісія, отримуючи відповідний мандат від Європалраменту та Ради Європи, змогла почати регулювати цей газопровід. Тобто, навіть маючи дозвіл на будівництво, але якщо цей газопровід буде підпадати під європейське регулювання, "Газпром" навіть і передумає. Він ("Газпром" - ред.) наполегливо займає позицію, що цей газопровід не має підпадати під регулювання”, — резюмував Ю.Вітренко.

Як повідомляв УНН, Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини видало у вівторок дозвіл про будівництво і експлуатацію трубопроводу “Північний потік-2” у виключній економічній зоні ФРН в Балтійському морі.