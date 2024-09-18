Для борьбы со спекулянтами: Театр Франко в Киеве интегрировал Дия.Підпис для продажи билетов
Киев • УНН
Киевский театр Франко внедрил Дія.Підпис для верификации покупателей билетов. Это ограничит количество билетов на одного человека до 4 штук на спектакль, чтобы предотвратить перепродажу по завышенным ценам.
Театр Франко, что в Киеве интегрировал Дія.Підпис для верификации покупателей. Это поможет бороться со спекулянтами, которые выкупают билеты и продают их на сторонних ресурсах за огромные суммы. Об этом заявили в «Дії», передает УНН.
Детали
Благодаря интеграции через Дія.Підпис, один человек может приобрести до 4-х билетов на один спектакль. Речь идет прежде всего о спектаклях:
- «Конотопская ведьма» от 30.10
- «Грек Зорба» от 24.10
- «Авантюрист» от 27.10
- «Житейское море» от 23.10
- «Свадьба Фигаро» от 26.10
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В Дії также предоставили пошаговую инструкцию о том, как приобрести билет через Дія.Підпис на сайте театра Франко:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в собственном профиле на сайте.
- В разделе Мой профиль выберите Верифицировать через Действие
- Нажмите на QR-код или отсканируйте его в Действия
- В Дія пройдите проверку по фото и введите 5-значный код вашей Дія.Подписи
Напомним,
В «Дії» заявили, что за три года украинцы более 40 миллионов раз воспользовались сервисом «Дія.Підпис» для заверения документов, имеющих юридическую силу, упрощая различные процессы для граждан, бизнеса и государственных органов.