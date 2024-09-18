Для борьбы со спекулянтами: Театр Франко в Киеве интегрировал Дия.Підпис для продажи билетов

Театр Франко, что в Киеве интегрировал Дія.Підпис для верификации покупателей. Это поможет бороться со спекулянтами, которые выкупают билеты и продают их на сторонних ресурсах за огромные суммы. Об этом заявили в «Дії», передает УНН.

Детали

Благодаря интеграции через Дія.Підпис, один человек может приобрести до 4-х билетов на один спектакль. Речь идет прежде всего о спектаклях:

«Конотопская ведьма» от 30.10

«Грек Зорба» от 24.10

«Авантюрист» от 27.10

«Житейское море» от 23.10

«Свадьба Фигаро» от 26.10

Дія.Підпис: як з першого разу успішно пройти перевірку

В Дії также предоставили пошаговую инструкцию о том, как приобрести билет через Дія.Підпис на сайте театра Франко:

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в собственном профиле на сайте. В разделе Мой профиль выберите Верифицировать через Действие

Нажмите на QR-код или отсканируйте его в Действия

В Дія пройдите проверку по фото и введите 5-значный код вашей Дія.Подписи

Напомним,

В «Дії» заявили, что за три года украинцы более 40 миллионов раз воспользовались сервисом «Дія.Підпис» для заверения документов, имеющих юридическую силу, упрощая различные процессы для граждан, бизнеса и государственных органов.