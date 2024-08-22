Дія.Підпис: как с первого раза успешно пройти проверку

При использовании Дія.Підпису лицо сравнивается с вашими фото на документах. Украинцам объяснили, как с первого раза успешно пройти проверку. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Дію".

Подписывайте электронные документы, авторизуйтесь в приложениях, на сайтах, подписывайте петиции Дія.Підписом. Документы с электронной подписью имеют такую же юридическую силу, как и заверенные вручную, - говорится в сообщении.

Детали

При проверке по фото искусственный интеллект сравнивает ваше лицо с фото на документах в реестрах. Проверка по фото является важным элементом безопасности: чтобы вашей Дія.Подписью смогли воспользоваться только вы.

Как пройти проверку Дія.Підписом с первого раза:

Если на документах вы без очков, то для Дія.Підпису снимите их также.

Держите камеру телефона так, чтобы подбородок был на уровне нижней части рамки, а лоб - верхней. Рамка постоянно должна быть зеленого цвета.

Выбирайте место с хорошим освещением, чтобы лицо было хорошо видно.

Фон должен быть однотонным - без картин, других людей, мебели и любимого котика.

Держите телефон на уровне лица, а не снизу или сверху.

Следите, чтобы в камеру не попадали лучи от лампы или солнца.

Напомним

За три года украинцы более 40 миллионов раз воспользовались сервисом "Дія.Підпис" для заверения документов, имеющих юридическую силу, упрощая различные процессы для граждан, бизнеса и государственных органов.