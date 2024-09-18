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Для боротьби зі спекулянтами: Театр Франка в Києві інтегрував Дія.Підпис для продажу квитків

Для боротьби зі спекулянтами: Театр Франка в Києві інтегрував Дія.Підпис для продажу квитків

Київ • УНН

 • 12895 перегляди

Київський театр Франка впровадив Дія.Підпис для верифікації покупців квитків. Це обмежить кількість квитків на одну особу до 4 штук на виставу, щоб запобігти перепродажу за завищеними цінами.

Театр Франка, що у Києві інтегрував Дія.Підпис для верифікації покупців. Це допоможе боротись зі спекулянтами, які  викуповують квитки й продають їх на сторонніх ресурсах за величезні суми. Про це заявили в "Дії", передає УНН.

Деталі

Завдяки інтеграції через Дія.Підпис, одна людина може придбати до 4-х квитків на одну виставу. Йдеться насамперед про вистави:

  • «Конотопська відьма» від 30.10
  • «Грек Зорба» від 24.10
  • «Авантюрист» від 27.10
  • «Житейське море» від 23.10
  • «Весілля Фігаро» від 26.10

Дія.Підпис: як з першого разу успішно пройти перевірку22.08.24, 03:30 • 21820 переглядiв

У Дії також надали покрокову інструкцію щодо того, як придбати квиток через Дія.Підпис на сайті театру Франка:

  1. Зареєструйтесь або авторизуйтесь у власному профілі на сайті.
  2. У розділі Мій профіль виберіть Верифікувати через Дію
  3. Натисніть на QR-код або відскануйте його в Дії
  4. У Дії пройдіть перевірку за фото та введіть 5-значний код вашого Дія.Підпису

Нагадаємо

В "Дії" заявили, що за три роки українці понад 40 мільйонів разів скористалися сервісом "Дія.Підпис" для засвідчення документів, що мають юридичну силу, спрощуючи різноманітні процеси для громадян, бізнесу та державних органів.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

КультураТехнології
kyivКиїв

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