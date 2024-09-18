Для боротьби зі спекулянтами: Театр Франка в Києві інтегрував Дія.Підпис для продажу квитків
Київ • УНН
Київський театр Франка впровадив Дія.Підпис для верифікації покупців квитків. Це обмежить кількість квитків на одну особу до 4 штук на виставу, щоб запобігти перепродажу за завищеними цінами.
Театр Франка, що у Києві інтегрував Дія.Підпис для верифікації покупців. Це допоможе боротись зі спекулянтами, які викуповують квитки й продають їх на сторонніх ресурсах за величезні суми. Про це заявили в "Дії", передає УНН.
Деталі
Завдяки інтеграції через Дія.Підпис, одна людина може придбати до 4-х квитків на одну виставу. Йдеться насамперед про вистави:
- «Конотопська відьма» від 30.10
- «Грек Зорба» від 24.10
- «Авантюрист» від 27.10
- «Житейське море» від 23.10
- «Весілля Фігаро» від 26.10
Дія.Підпис: як з першого разу успішно пройти перевірку22.08.24, 03:30 • 21820 переглядiв
У Дії також надали покрокову інструкцію щодо того, як придбати квиток через Дія.Підпис на сайті театру Франка:
- Зареєструйтесь або авторизуйтесь у власному профілі на сайті.
- У розділі Мій профіль виберіть Верифікувати через Дію
- Натисніть на QR-код або відскануйте його в Дії
- У Дії пройдіть перевірку за фото та введіть 5-значний код вашого Дія.Підпису
Нагадаємо
В "Дії" заявили, що за три роки українці понад 40 мільйонів разів скористалися сервісом "Дія.Підпис" для засвідчення документів, що мають юридичну силу, спрощуючи різноманітні процеси для громадян, бізнесу та державних органів.