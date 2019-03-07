Дизайнер назвала самый модный цвет весны-лета

"Однозначно, бежевый. Особенно модно будет одевать тотал-лук в этом цвете. Тотал-луки приветствуются! Реверанс в 90-х!", - отметила Голец.



Кроме того, дизайнер посоветовала приобрести однотонный костюм яркого цвета в стиле 80-х. Такой костюм, по ее мнению, может быть как брючный, так и с юбкой.



Также Голец советует обратить внимание на линейку женских и мужских смокингов от черного цвета с золотистыми лацканами до пурпурного. "Это реальный тренд", - подчеркнула она.



Напомним, дом моды Chanel принял решение отказаться от использования кожи экзотических животных при изготовлении своих коллекций.



В прошлом году на Лондонской неделе моды впервые не было меха. Мероприятие, которое состоялось с 14 по 18 сентября, стало первой большой неделей моды, которая избавится меха.



