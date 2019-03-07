Дизайнер назвала наймодніший колір весни-літа

"Однозначно, бежевий. Особливо модно буде одягати тотал-лук в цьому кольорі. Тотал-луки вітаються! Реверанс до 90-х!", - зазначила Голець.



Крім того, дизайнер порекомендувала придбати однотонний костюм яскравого кольору в стилі 80-тих років. Такий костюм, на її думку, може бути як брючний, так і з спідницею.



Також Голець радить звернути увагу на лінійку жіночих та чоловічих смокінгів від чорних кольорів із золотистими лацканими до рожево-червоних. "Це реальний тренд", - наголосила вона.



Нагадаємо, будинок моди Chanel прийняв рішення відмовитися від використання шкіри екзотичних тварин при виготовленні своїх колекцій.



Минулого року на Лондонському тижні моди вперше не було хутра. Захід, що відбувся з 14 по 18 вересня, став першим великим тижнем моди, що позбавиться хутра.



