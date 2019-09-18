Действующий победитель Лиги чемпионов потерпел поражение на старте турнира

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19:19 • 48392 просмотра

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КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Неаполе состоялся один из центральных поединков стартового дня первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.

На 7 минуте вратарь гостей Адриан совершил два сейва с дальних выстрелов соперников после чего все-таки пропустил мяч, но система VAR помогла рефери отменить взятие ворот.

В общем все моменты развернулись во второй части баталии. На ее старте Мартинес в эффектном стиле, в прыжке и ударом в одно касание мог открывать счет, но Адриан совершил еще один отчаянный сейв.

Своего итальянцы достигли на 82 минуте, когда после нарушения правил Робертсона 11-метровый забил Мартинес. В компенсированное время обрезка Ван Дейка привела к голу Ф.Льоренте — 2:0.

Добавим, что 2 октября “Ливерпуль” попытается набрать первые очки в группе матчем дома с “Зальцбургом”, а “Наполи” будет гостить у “Генка”.

Напомним, что в предыдущем розыгрыше ЛЧ “Ливерпуль” в финале нанес поражение “Тоттенхэму”.

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