Действующий победитель Лиги чемпионов потерпел поражение на старте турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. В Неаполе состоялся один из центральных поединков стартового дня первого тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает корреспондент УНН.
На 7 минуте вратарь гостей Адриан совершил два сейва с дальних выстрелов соперников после чего все-таки пропустил мяч, но система VAR помогла рефери отменить взятие ворот.
В общем все моменты развернулись во второй части баталии. На ее старте Мартинес в эффектном стиле, в прыжке и ударом в одно касание мог открывать счет, но Адриан совершил еще один отчаянный сейв.
Своего итальянцы достигли на 82 минуте, когда после нарушения правил Робертсона 11-метровый забил Мартинес. В компенсированное время обрезка Ван Дейка привела к голу Ф.Льоренте — 2:0.
Добавим, что 2 октября “Ливерпуль” попытается набрать первые очки в группе матчем дома с “Зальцбургом”, а “Наполи” будет гостить у “Генка”.
Напомним, что в предыдущем розыгрыше ЛЧ “Ливерпуль” в финале нанес поражение “Тоттенхэму”.