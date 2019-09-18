Діючий переможець Ліги чемпіонів зазнав поразки на старті турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. У Неаполі відбувся один із центральних поєдинків стартового дня першого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА, передає кореспондент УНН.
На 7 хвилині воротар гостей Адріан здійснив два сейви з дальніх пострілів суперників після чого все-таки пропустив м’яч, але система VAR допомогла рефері відмінити взяття воріт.
Загалом усі моменти розгорнулися у другій частині баталії. На її старті Мертенс в ефектному стилі, у стрибку та ударом в один дотик міг відкривати рахунок, але Адріан здійснив ще один відчайдушний сейв.
Свого італійці досягли на 82 хвилині, коли після порушення правил Робертсона 11-метровий забив Мертенс. В компенсований час обрізка Ван Дейка призвела до голу Ф.Льоренте — 2:0.
Додамо, що 2 жовтня “Ліверпуль” спробує набрати перші очки в групі матчем вдома із “Зальцбургом”, а “Наполі” гостюватиме у “Генка”.
Нагадаємо, що у попередньому розіграші ЛЧ “Ліверпуль” у фіналі завдав поразки “Тоттенхему”.