Диетолог рассказал об идеальном перекусе для школьника
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Лучшим перекусом для школьника при недоступности горячих обедов станет бутерброд с вареным нежирным мясом, листьями салата и овощами или кисломолочный продукт. Об этом сообщил президент Ассоциации педиатров-гастроэнтерологов и нутрициологами Украины, главный внештатный детский гастроэнтеролог Минздрава Украины Олег Шадрин в комментарии корреспонденту УНН.
"В обед школьник должен получать горячее питание - это лучший вариант. К этому надо стремиться. Если нет никакой возможности (обеспечить горячим питанием школьников - ред.), то, конечно, оптимальным вариантом стал бы бутерброд с каким-то вареным диетическим мясом и листьями салата, овощами", - отметил медик.
По его словам, также хорошим вариантом перекуса мог бы стать кисломолочный продукт в индивидуальной упаковке (йогурт, кефир и т.п.) - так же при условии, что он не испортится до обеда.
При этом он добавил, что в случае с бутербродами важно проследить, чтобы продукты, которые в него входят, не испортились.
Также не следует добавлять в блюдо различные копченые, соленые продукты, как, например, копченая колбаса.
Напомним, с рациона детей, особенно дошкольного и младшего школьного возраста, следует исключить соленые и копченые колбасы, сладости с красителями и искусственными ароматизаторами, а также чай, кофе и "искусственные" сладкие напитки.
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