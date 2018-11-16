Дієтолог розповів про ідеальний перекус для школяра
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Найкращим перекусом для школяра за умови недоступності гарячих обідів стане бутерброд із вареним нежирним м’ясом, листям салату і овочами або кисломолочний продукт. Про це повідомив президент Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутріціологів України, головний позаштатний дитячий гастроентеролог МОЗ України Олег Шадрін у коментарі кореспонденту УНН.
"В обід школяр має отримувати гаряче харчування – це кращий варіант. До цього треба прагнути. Якщо вже немає ніякої можливості (забезпечити гарячим харчуванням школяра – ред.), то, звичайно, оптимальним варіантом став би бутерброд із якимось вареним дієтичним м’ясом і листям салату, овочами", - зазначив медик.
За його словами, також гарним варіантом перекусу міг би стати кисломолочний продукт в індивідуальній упаковці (йогурт, кефір тощо) – так само за умови, що він не зіпсується до обіду.
При цьому він додав, що у випадку з бутербродами важливо прослідкувати, щоб продукти, які в нього входять, не зіпсувалися.
Також не слід додавати до страви різноманітні копчені, солоні продукти, як, наприклад, копчена ковбаса.
Нагадаємо, з раціону дітей, особливо дошкільного і молодшого шкільного віку, слід виключити солоні і копчені ковбаси, солодощі із барвниками і штучними ароматизаторами, а також чай, каву і "штучні" солодкі напої.
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