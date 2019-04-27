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Диетолог посоветовала, как сделать пасхальный стол полезным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Конечно традиций нужно соблюдать, однако чтобы Пасха не обернулся для вас ухудшением состояния здоровья, стоит обратить внимание на определенные правила. Такое мнение высказала врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии корреспонденту УНН.

"На столе должно быть много овощных блюд, ведь они содержат клетчатку, которая не дает поглощаться в кровь многим вредным веществам. Поэтому стол должен быть на половину из свежих овощей и термически обработанных. Это могут быть различные запеканки, овощные пюре", - сказала Скиталинская .

По ее словам, для людей, которые имеют воспалительные заболевания кишечника, желудка блюда из термически обработанных овощей должны преобладать, и среди них - те, которые содержат нежную клетчатку. Она не будет раздражать желудок и кишечник.

"Кроме того, должны быть блюда, которые стимулируют детоксикацию вредных веществ. Например, из капусты. Достаточно одной столовой ложки мелко нашинкованной капусты любых сортов (белокочанная, брокколи, краснокочанная и т.д.) и она запустит этот процесс", - рассказала Скиталинская.

Также, того диетолог посоветовала ничего не жарить, а лучше отваривать или запекать.

"Можно готовить кисло-сладкие ягодные соусы, обязательно использовать для мяса разнообразные пряные травы: базилик, мяту, розмарин. У них есть вещества, которые имеют сильное защитное действие на организм и помогают переваривать пищу", - рассказала диетолог .

В общем, она посоветовала положить себе в тарелку из обязательных блюд одно яйцо, кусочек колбаски, холодца и паски, а все остальное заполнить здоровыми продуктами.

"Лучше использовать мясо с нежирных сортов, например птицы или рыбы. И помнить на столе должно быть всего понемногу, готовиться на один раз, а не чтобы неделю доедали. Сладости заменить на фрукты", - сказала Скиталинская.

Также, она посоветовала, приготовить желе из замороженных ягод, добавив туда природной агар-агар. Из напитков лучше поставить воду к которой можно добавить лимон, апельсин или яблоко. То есть треть этого объема наполнить фруктами и дать настояться. Очень выражены адаптационные свойства имеет зеленый чай. Поэтому его можно использовать вместо воды для настаивания фруктов и ягод.

"Такой напиток будет богат антиоксидантами, витаминами, в частности витамином С и другими биологически активными веществами, которые также стимулируют детоксикационную функцию печени и укрепляют иммунную систему", - отметила Скиталинская.

Напомним, диетолог назвала секреты полезной паски.

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