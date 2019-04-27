Дієтолог порадила, як зробити великодній стіл кориснішим

"На столі має бути багато овочевих страв, адже вони містять клітковину, яка не дає поглинатися у кров багатьом шкідливим речовинам. Тому стіл має бути на половину із свіжих овочів та термічно оброблених. Це можуть бути різноманітні запіканки, овочеві пюре", - сказала Скиталінська.

За її словами, для людей, які мають запальні захворювання кишківника, шлунка страви із термічно оброблених овочів мають переважати, і серед них – ті, які містять ніжну клітковину. Вона не буде подразнювати шлунок та кишківник.



"Окрім того, мають бути страви, які стимулюють детоксикацію шкідливих речовин. Наприклад, з капусти. Достатньо однієї столової ложки дрібно нашинкованої капусти будь-яких сортів (білокачанна, броколі, червонокачанна тощо) і вона запустить цей процес", - розповіла Скиталінська.



Також, того дієтолог порадила нічого не смажити, а краще відварювати або запікати.



"Можна готувати кисло-солодкі ягідні соуси, обов’язково використовувати для м’яса різноманітні пряні трави: базилік, м’яту, розмарин. У них є речовини, які мають сильну захисну дію на організм та допомагають перетравлювати їжу", - розповіла дієтолог.



Загалом, вона порадила покласти собі в тарілку з обов’язкових страв одне яйце, шматочок ковбаски, холодцю та паски, а все інше заповнити здоровими продуктами.



"Краще використовувати м'ясо із нежирних сортів, наприклад птиці або риби. І пам’ятати на столі має бути всього потрошку, готуватися на один раз, а не щоб тиждень доїдали. Солодощі замінити на фрукти", - сказала Скиталінська.



Також, вона порадила, приготувати желе із заморожених ягід, додавши туди природній агар-агар. З напоїв , краще поставити воду до якої можна додати лимон, апельсин або яблуко. Тобто третину цього об’єму наповнити фруктами і дати настоятися. Дуже виражені адаптогенні властивості має зелений чай. Тому його можна використовувати замість води для настоювання фруктів та ягід.



"Такий напій буде багата антиоксидантами, вітамінами, зокрема вітаміном С та іншими біологічно активними речовинами, які також стимулють детоксикаційну функцію печінки та зміцнюють імунну систему", - зазначила Скиталінська.



Нагадаємо, дієтолог назвала секрети корисної паски.