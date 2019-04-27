Дієтолог порадила, як зробити великодній стіл кориснішим

ukru
22 березня, 17:51 • 78245 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 121142 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 103693 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 103557 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 88186 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 101738 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 151407 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 168000 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154849 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 247024 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
4.4 м/с
34 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

22 березня, 22:23 • 34054 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22 березня, 22:56 • 57397 перегляди
"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

"Їдемо із настроєм поборотися" - росія про переговори в Саудівській Аравії

22 березня, 23:31 • 46205 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

22 березня, 23:46 • 46662 перегляди
Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

Угорщина блокуватиме вступ України до ЄС, поки не буде повернуто права угорської громади на Закарпатті - Сійярто

03:29 • 58348 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 163654 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 247028 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 210123 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 194938 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 161543 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 57249 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 53798 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 69453 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 50129 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 81508 перегляди
Актуальне
Дієтолог порадила, як зробити великодній стіл кориснішим

Дієтолог порадила, як зробити великодній стіл кориснішим

Київ • УНН

 • 20589 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Звичайно традицій потрібно дотримувати, проте аби Великдень не обернувся для вас погіршенням стану здоров’я, варто звернути увагу на певні правила. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.

"На столі має бути багато овочевих страв, адже вони містять клітковину, яка не дає поглинатися у кров багатьом шкідливим речовинам. Тому стіл має бути на половину із свіжих овочів та термічно оброблених. Це можуть бути різноманітні запіканки, овочеві пюре", - сказала Скиталінська.

За її словами, для людей, які мають запальні захворювання кишківника, шлунка страви із термічно оброблених овочів мають переважати, і серед них – ті, які містять ніжну клітковину. Вона не буде подразнювати шлунок та кишківник.

"Окрім того, мають бути страви, які стимулюють детоксикацію шкідливих речовин. Наприклад, з капусти. Достатньо однієї столової ложки дрібно нашинкованої капусти будь-яких сортів (білокачанна, броколі, червонокачанна тощо) і вона запустить цей процес", - розповіла Скиталінська.

Також, того дієтолог порадила нічого не смажити, а краще відварювати або запікати.

"Можна готувати кисло-солодкі ягідні соуси, обов’язково використовувати для м’яса різноманітні пряні трави: базилік, м’яту, розмарин. У них є речовини, які мають сильну захисну дію на організм та допомагають перетравлювати їжу", - розповіла дієтолог.

Загалом, вона порадила покласти собі в тарілку з обов’язкових страв одне яйце, шматочок ковбаски, холодцю та паски, а все інше заповнити здоровими продуктами.

"Краще використовувати м'ясо із нежирних сортів, наприклад птиці або риби. І пам’ятати на столі має бути всього потрошку, готуватися на один раз, а не щоб тиждень доїдали. Солодощі замінити на фрукти", - сказала Скиталінська.

Також, вона порадила, приготувати желе із заморожених ягід, додавши туди природній агар-агар. З напоїв , краще поставити воду до якої можна додати лимон, апельсин або яблуко. Тобто третину цього об’єму наповнити фруктами і дати настоятися. Дуже виражені адаптогенні властивості має зелений чай. Тому його можна використовувати замість води для настоювання фруктів та ягід.

"Такий напій буде багата антиоксидантами, вітамінами, зокрема вітаміном С та іншими біологічно активними речовинами, які  також стимулють детоксикаційну функцію печінки та зміцнюють імунну систему", - зазначила Скиталінська.

Нагадаємо, дієтолог назвала секрети корисної паски.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,280.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.03