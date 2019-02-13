Диетолог посоветовала, как избавиться от чувства голода во время похудения

"Чтобы не донимало чувство голода, рекомендуется употреблять большое количество клетчатки. Например, это может быть вареная фасоль или вареные брокколи, цветная капуста, печеная тыква и т.д. - то есть термически обработанные овощи, которые содержат растворимую клетчатку. Обязательно должен присутствовать жир, который дает ощущение сытости. Если же человек ест только овощи, у него появится безумное чувство голода", - отметила диетолог.



По ее словам, чтобы получить необходимый для рациона жир, надо включить в рацион оливковое масло, масло, которое содержится в семенах - например, льна, авокадо, допускается даже немного сливочного масла. Кроме того, рацион должен включать белок (яйца, рыба, мясо птицы, бобовые, грибы). Пища растительного же происхождения должна составлять 75-80%.



При этом она добавила, что порции должны быть немалые - до 400-500 г. При этом питаться нужно не более 3 раз в день, а в промежутках между приемами пищи пить теплую, даже гарячувату воду, которая также быть устранять чувство голода.



Напомним, допустимой ежедневной нормы сахара быть не может, поскольку добавлен сахар вреден для здоровья в любом количестве.



Здоровый напиток - это вода, а потом может идти кофе - тоже естественно, не переработанный продукт , чай - травяной, зеленый, черный и так далее.



Аминокислоты с непрочных нежирных бульонов лучше усваиваются организмом, чем из целого куска мяса.