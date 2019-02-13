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Диетолог посоветовала, как избавиться от чувства голода во время похудения

Диетолог посоветовала, как избавиться от чувства голода во время похудения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Для того, чтобы во время похудения не донимало чувство голода, следует употреблять большое количество клетчатки. Такое мнение высказала врач-диетолог Оксана Скиталинская в комментарии корреспонденту УНН.

"Чтобы не донимало чувство голода, рекомендуется употреблять большое количество клетчатки. Например, это может быть вареная фасоль или вареные брокколи, цветная капуста, печеная тыква и т.д. - то есть термически обработанные овощи, которые содержат растворимую клетчатку. Обязательно должен присутствовать жир, который дает ощущение сытости. Если же человек ест только овощи, у него появится безумное чувство голода", - отметила диетолог.

По ее словам, чтобы получить необходимый для рациона жир, надо включить в рацион оливковое масло, масло, которое содержится в семенах - например, льна, авокадо, допускается даже немного сливочного масла. Кроме того, рацион должен включать белок (яйца, рыба, мясо птицы, бобовые, грибы). Пища растительного же происхождения должна составлять 75-80%.

При этом она добавила, что порции должны быть немалые - до 400-500 г. При этом питаться нужно не более 3 раз в день, а в промежутках между приемами пищи пить теплую, даже гарячувату воду, которая также быть устранять чувство голода.

Напомним, допустимой ежедневной нормы сахара быть не может, поскольку добавлен сахар вреден для здоровья в любом количестве.

Здоровый напиток - это вода, а потом может идти кофе - тоже естественно, не переработанный продукт , чай - травяной, зеленый, черный и так далее.

Аминокислоты с непрочных нежирных бульонов лучше усваиваются организмом, чем из целого куска мяса.

Украинские Национальные Новости

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