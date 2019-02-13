Дієтолог порадила, як позбутися почуття голоду під час схуднення

"Щоб не дошкуляло почуття голоду, рекомендовано вживати велику кількість клітковини. Наприклад, це може бути варена квасоля чи варені броколі, цвітна капуста, печений гарбуз тощо – тобто термічно оброблені овочі, які містять розчинну клітковину. Обов'язково має бути присутній жир, який дає відчуття ситості. Якщо ж людина їсть тільки овочі, у неї з'явиться шалене відчуття голоду", - зазначила дієтолог.



За її словами, щоб отримати необхідний для раціону жир, треба включити в раціон оливкову олію, олію, яка міститься в насінні – наприклад, льону, авокадо, допускається навіть трохи вершкового масла. Крім того, раціон має включати білок (яйця, риба, м'ясо птиці, бобові, гриби). Їжа рослинного ж походження має становити 75-80%.



При цьому вона додала, що порції мають бути чималі – до 400-500 г. При цьому харчуватись треба не більше 3 разів на день, а в проміжках між прийомами їжі пити теплу, навіть гарячувату воду, яка також бути усувати почуття голоду.



Нагадаємо, допустимої щоденної норми цукру бути не може, оскільки доданий цукор шкідливий для здоров'я в будь-якій кількості.



Найздоровіший напій – це вода, а потім може іти кава – теж природний, не перероблений продукт, чай – трав'яний, зелений, чорний і так далі.



Амінокислоти із неміцних нежирних бульйонів краще засвоюються організмом, ніж із цілого шматка м'яса.