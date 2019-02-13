Дієтолог порадила, як позбутися почуття голоду під час схуднення

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Для того, щоб під час схуднення не дошкуляло почуття голоду, слід вживати велику кількість клітковини. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.

"Щоб не дошкуляло почуття голоду, рекомендовано вживати велику кількість клітковини. Наприклад, це може бути варена квасоля чи варені броколі, цвітна капуста, печений гарбуз тощо – тобто термічно оброблені овочі, які містять розчинну клітковину. Обов'язково має бути присутній жир, який дає відчуття ситості. Якщо ж людина їсть тільки овочі, у неї з'явиться шалене відчуття голоду", - зазначила дієтолог.

За її словами, щоб отримати необхідний для раціону жир, треба включити в раціон оливкову олію, олію, яка міститься в насінні – наприклад, льону, авокадо, допускається навіть трохи вершкового масла. Крім того, раціон має включати білок (яйця, риба, м'ясо птиці, бобові, гриби). Їжа рослинного ж походження має становити 75-80%.

При цьому вона додала, що порції мають бути чималі – до 400-500 г. При цьому харчуватись треба не більше 3 разів на день, а в проміжках між прийомами їжі пити теплу, навіть гарячувату воду, яка також бути усувати почуття голоду.

Нагадаємо, допустимої щоденної норми цукру бути не може, оскільки доданий цукор  шкідливий для здоров'я в будь-якій кількості.

Найздоровіший напій – це вода, а потім може іти кава – теж природний, не перероблений продукт, чай – трав'яний, зелений, чорний і так далі.

Амінокислоти із неміцних нежирних бульйонів краще засвоюються організмом, ніж із цілого шматка м'яса.

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