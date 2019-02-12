Диетолог назвала главные табу при похудении

"Чтобы похудеть, надо забыть о таком понятии, как перекус. Это уже вчерашний день - уже наука подтвердила, что никакие перекусы организма не нужны. То есть достаточно есть трижды в день. Если у человека есть какие-то заболевания, то, конечно, этот вопрос решается индивидуально", - отметила диетолог.



По ее словам, также надо исключить из своего рациона все сладости и всю жареную пищу. Сладости можно заменить на 1-2 фрукты в день, ягоды. Жареные же блюда врач посоветовала заменить, например, на паровые овощи. Таким образом можно будет избавиться высокой калорийности пищи, обязательно при похудении.



"Надо помнить, что вода - это здоровый напиток, чай и кофе - можно дополнительно, все остальное вообще убирается - сладкие компоты, воды и т.п.", - добавила Скиталинская. По ее словам, достаточно употреблять около 1 л воды в день.



Как пояснила диетолог, чтобы похудеть, надо тратить больше калорий, чем поступает в организм. Это можно делать за счет сокращения калорийности пищи и увеличение энергозатрат - за счет физической активности. Причем обязательно, чтобы эти процессы происходили параллельно.



"Только в таком случае человек будет правильно худеть - за счет жировой массы, а не за счет мышечной массы", - отметила диетолог.

Напомним, допустимой ежедневной нормы сахара быть не может, поскольку добавленный сахар вреден для здоровья в любом количестве.



Здоровый напиток - это вода, а потом может идти кофе - тоже естественно, не переработанный продукт, чай - травяной, зеленый, черный и так далее.



Аминокислоты с непрочных нежирных бульонов лучше усваиваются организмом, чем из целого куска мяса.