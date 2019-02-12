Дієтолог назвала головні табу при схудненні

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Для того, щоб ефективно і швидко худнути, треба виключити перекуси, солодощі, смажену їжу і солодкі напої. Таку думку висловила лікар-дієтолог Оксана Скиталінська в коментарі кореспонденту УНН.

"Щоб схуднути, треба забути про таке поняття, як перекус. Це вже вчорашній день – уже наука підтвердила, що ніякі перекуси організму не потрібні. Тобто достатньо їсти тричі вдень. Якщо у людини є якісь захворювання, то, звичайно, це питання вирішується індивідуально", - зазначила дієтолог.

За її словами, також треба виключити зі свого раціону всі солодощі та всю смажену їжу. Солодощі можна замінити на 1-2 фрукти на день, ягоди. Смажені ж страви лікар порадила замінити, наприклад, на парові овочі. Таким чином можна буде позбутися високої калорійності їжі, що обов’язково при схудненні.

"Треба пам’ятати, що вода – це найздоровіший напій, чай і каву – можна додатково, все інше взагалі забирається – солодкі компоти, води тощо", - додала Скиталінська. За її словами, достатньо вживати приблизно 1 л води на день.

Як пояснила дієтолог, щоб схуднути, треба витрачати більше калорій, ніж надходить до організму. Це можна робити за рахунок скорочення калорійності їжі й збільшення енерговитрат – за рахунок фізичної активності. Причому обов’язково, щоб ці процеси відбувались паралельно.

"Тільки в такому випадку людина буде правильно худнути – за рахунок жирової маси, а не за рахунок м’язової маси", - наголосила дієтолог.

Нагадаємо, допустимої щоденної норми цукру бути не може, оскільки доданий цукор шкідливий для здоров'я в будь-якій кількості.

Найздоровіший напій – це вода, а потім може іти кава – теж природний, не перероблений продукт, чай – трав'яний, зелений, чорний і так далі.

Амінокислоти із неміцних нежирних бульйонів краще засвоюються організмом, ніж із цілого шматка м'яса.

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