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Диетолог дала советы, как за лето повысить свой иммунитет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 июля. УНН. Летом нужно уделить своему организму максимум внимания, чтобы подстегнуть свой иммунитет и улучшить метаболизм. Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Александра Кириленко рассказала в комментарии УНН, какую лучше создавать продуктовую корзину, чтобы летом наполнить свой организм нужными нутриентами, микроэлементами и витаминами.

"В принципе, летом нужно очень осторожно подбирать продукты питания, напитки. Лучше всего летом проходят разгрузочные дни, потому что много овощей, фруктов, зелени. И поэтому вот такую пищевую корзину я всегда рекомендую, определенную, создавать, для того, чтобы наполнить свой организм нужными нутриентами, микроэлементами и витаминами, прежде всего. Отказаться от тяжелой пищи. То есть, от консервантов, красителей, усилителей вкуса", - рекомендовала Кириленко.

Она отметила, что нужно убрать из рациона питания летом консервы, солености, копчености, сладкое, жареное, жирное, насыщенный алкоголь и сладкие газированные напитки.

"Уделить своему организму максимально внимания, для того, чтобы обеспечить запас нужных нутриентов на осень и зиму. Для того, чтобы подстегнуть свой иммунитет, улучшить метаболические процессы и так далее. Лето — наилучшее время года, когда можно восстановить кожу, волосы, ногти, работу внутренних органов и так далее.

Что для этого нужно подобрать. Во-первых, всегда должны быть следующие продукты в холодильнике и на столе, ежедневно. Это 300-400 граммов овощей и зелени, бобовые, это фрукты и ягоды, в том числе. Фруктов 200 грамм и ягод 200 грамм примерно в день", - посоветовала Кириленко.

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Врач-диетолог отметила, что овощи можно употреблять в тушеном, запеченном или свежем виде, например, делать овощное рагу.

Кроме того, лучше, по ее словам, выбирать сезонные ягоды: клубнику, чернику, черную смородину, малину, вишню.

"Ягоды предпочтительнее, чем просто фрукты. Яблоки сейчас в себе, к сожалению, не несут никакой нужной нагрузки. Экзотические фрукты лучше убрать из рациона питания и оставить их на осень и зиму, когда уже не будет сезонных ягод и фруктов", - рассказала Кириленко.

Также, с ее слов, обязательно нужно употреблять кисломолочные продукты.

"Ежедневно в рационе должны быть йогурты, но при условии правильного хранения. Где-то приблизительно 300-400 миллилитров кисломолочных продуктов в сутки обязательно. Могут быть или питьевые йогурты, ряженка или биокефир. Их можно сочетать с ягодами, с семенами льна или чиа", - рекомендовала врач-диетолог.

Кроме того, по ее словам, можно устраивать разгрузочные дни — овощные или арбузные, а огуречные дни — для коррекции массы тела.

"Вода должна быть из расчета 40 миллилитров на килограмм массы тела. Если нет никаких противопоказаний по водному режиму, а именно отечности ног, заболевания почек, заболевания печени. Есть заболевания, касающиеся недостаточности, отечного синдрома и так далее. То есть, 40 миллилитров на килограмм массы тела. Это очень много, практически, если вес 70 килограмм, то умножаем на 40, получается 2800 миллилитров - минимальное количество простой воды, без консервантов, красителей и так далее", - сказала Кириленко.

Она добавила, что из белковых продуктов лучше всего обратить внимание на белые сорта мяса и рыбы. Но не жарить их во фритюре, в жиру или в кляре.

Напомним, диетолог рассказала, стоит ли употреблять напитки с сахарозаменителями.

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