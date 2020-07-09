Диетолог дала советы, как за лето повысить свой иммунитет

"В принципе, летом нужно очень осторожно подбирать продукты питания, напитки. Лучше всего летом проходят разгрузочные дни, потому что много овощей, фруктов, зелени. И поэтому вот такую пищевую корзину я всегда рекомендую, определенную, создавать, для того, чтобы наполнить свой организм нужными нутриентами, микроэлементами и витаминами, прежде всего. Отказаться от тяжелой пищи. То есть, от консервантов, красителей, усилителей вкуса", - рекомендовала Кириленко.

Она отметила, что нужно убрать из рациона питания летом консервы, солености, копчености, сладкое, жареное, жирное, насыщенный алкоголь и сладкие газированные напитки.

"Уделить своему организму максимально внимания, для того, чтобы обеспечить запас нужных нутриентов на осень и зиму. Для того, чтобы подстегнуть свой иммунитет, улучшить метаболические процессы и так далее. Лето — наилучшее время года, когда можно восстановить кожу, волосы, ногти, работу внутренних органов и так далее.

Что для этого нужно подобрать. Во-первых, всегда должны быть следующие продукты в холодильнике и на столе, ежедневно. Это 300-400 граммов овощей и зелени, бобовые, это фрукты и ягоды, в том числе. Фруктов 200 грамм и ягод 200 грамм примерно в день", - посоветовала Кириленко.

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Врач-диетолог отметила, что овощи можно употреблять в тушеном, запеченном или свежем виде, например, делать овощное рагу.

Кроме того, лучше, по ее словам, выбирать сезонные ягоды: клубнику, чернику, черную смородину, малину, вишню.

"Ягоды предпочтительнее, чем просто фрукты. Яблоки сейчас в себе, к сожалению, не несут никакой нужной нагрузки. Экзотические фрукты лучше убрать из рациона питания и оставить их на осень и зиму, когда уже не будет сезонных ягод и фруктов", - рассказала Кириленко.

Также, с ее слов, обязательно нужно употреблять кисломолочные продукты.

"Ежедневно в рационе должны быть йогурты, но при условии правильного хранения. Где-то приблизительно 300-400 миллилитров кисломолочных продуктов в сутки обязательно. Могут быть или питьевые йогурты, ряженка или биокефир. Их можно сочетать с ягодами, с семенами льна или чиа", - рекомендовала врач-диетолог.

Кроме того, по ее словам, можно устраивать разгрузочные дни — овощные или арбузные, а огуречные дни — для коррекции массы тела.

"Вода должна быть из расчета 40 миллилитров на килограмм массы тела. Если нет никаких противопоказаний по водному режиму, а именно отечности ног, заболевания почек, заболевания печени. Есть заболевания, касающиеся недостаточности, отечного синдрома и так далее. То есть, 40 миллилитров на килограмм массы тела. Это очень много, практически, если вес 70 килограмм, то умножаем на 40, получается 2800 миллилитров - минимальное количество простой воды, без консервантов, красителей и так далее", - сказала Кириленко.

Она добавила, что из белковых продуктов лучше всего обратить внимание на белые сорта мяса и рыбы. Но не жарить их во фритюре, в жиру или в кляре.

Напомним, диетолог рассказала, стоит ли употреблять напитки с сахарозаменителями.