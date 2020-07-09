Дієтолог дала поради, як за літо підвищити свій імунітет

"В принципі, влітку потрібно дуже обережно підбирати продукти харчування, напої. Найкраще влітку проходять розвантажувальні дні, тому що багато овочів, фруктів, зелені. І тому ось такий харчовий кошик я завжди рекомендую, певну, створювати, для того, щоб наповнити свій організм потрібними нутрієнтами, мікроелементами та вітамінами, перш за все. Відмовитися від важкої їжі. Тобто, від консервантів, барвників, підсилювачів смаку", - рекомендувала Кириленко.

Вона зазначила, що потрібно прибрати з раціону харчування влітку консерви, солоності, копченості, солодке, смажене, жирне, насичений алкоголь і солодкі газовані напої.

"Приділити своєму організму максимально уваги, для того, щоб забезпечити запас потрібних нутрієнтів на осінь і зиму. Для того, щоб підстьобнути свій імунітет, поліпшити метаболічні процеси тощо. Літо - найкраща пора року, коли можна відновити шкіру, волосся, нігті, роботу внутрішніх органів тощо.

Що для цього потрібно підібрати. По-перше, завжди повинні бути наступні продукти в холодильнику і на столі, щодня. Це 300-400 грамів овочів і зелені, бобові, це фрукти і ягоди, зокрема. Фруктів 200 грам і ягід 200 грам приблизно в день", - порадила Кириленко.

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Лікар-дієтолог зазначила, що овочі можна вживати в тушкованому, запеченому або свіжому вигляді, наприклад, робити овочеве рагу.

Крім того, краще, за її словами, обирати сезонні ягоди: полуницю, чорницю, чорну смородину, малину, вишню.

"Ягоди краще, ніж просто фрукти. Яблука зараз в собі, на жаль, не несуть ніякого потрібного навантаження. Екзотичні фрукти краще прибрати з раціону харчування і залишити їх на осінь і зиму, коли вже не буде сезонних ягід і фруктів", - розповіла Кириленко.

Також, з її слів, обов'язково потрібно вживати кисломолочні продукти.

"Щодня в раціоні повинні бути йогурти, але за умови правильного зберігання. Десь приблизно 300-400 мілілітрів кисломолочних продуктів на добу обов'язково. Можуть бути або питні йогурти, ряжанка або біокефір. Їх можна поєднувати з ягодами, з насінням льону або чіа", - рекомендувала лікар-дієтолог.

Крім того, за її словами, можна влаштовувати розвантажувальні дні - овочеві або кавунові, а огіркові дні - для корекції маси тіла.

"Вода повинна бути з розрахунку 40 мілілітрів на кілограм маси тіла. Якщо немає ніяких протипоказань по водному режиму, а саме набряклості ніг, захворювання нирок, захворювання печінки. Є захворювання, що стосуються недостатності, набрякового синдрому тощо. Тобто, 40 мілілітрів на кілограм маси тіла. Це дуже багато, практично, якщо вага 70 кілограм, то множимо на 40, виходить 2800 мілілітрів - мінімальна кількість простої води, без консервантів, барвників і так далі", - сказала Кириленко.

Вона додала, що з білкових продуктів найкраще звернути увагу на білі сорти м'яса і риби. Але не смажити їх у фритюрі, в жиру або в клярі.

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