Дієтолог дала поради, як за літо підвищити свій імунітет
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Влітку потрібно приділити своєму організму максимум уваги, щоб підстьобнути свій імунітет і поліпшити метаболізм. Кандидат медичних наук, лікар-дієтолог Олександра Кириленко розповіла у коментарі УНН, який краще створювати продуктовий кошик, щоб улітку наповнити свій організм потрібними нутрієнтами, мікроелементами та вітамінами.
"В принципі, влітку потрібно дуже обережно підбирати продукти харчування, напої. Найкраще влітку проходять розвантажувальні дні, тому що багато овочів, фруктів, зелені. І тому ось такий харчовий кошик я завжди рекомендую, певну, створювати, для того, щоб наповнити свій організм потрібними нутрієнтами, мікроелементами та вітамінами, перш за все. Відмовитися від важкої їжі. Тобто, від консервантів, барвників, підсилювачів смаку", - рекомендувала Кириленко.
Вона зазначила, що потрібно прибрати з раціону харчування влітку консерви, солоності, копченості, солодке, смажене, жирне, насичений алкоголь і солодкі газовані напої.
"Приділити своєму організму максимально уваги, для того, щоб забезпечити запас потрібних нутрієнтів на осінь і зиму. Для того, щоб підстьобнути свій імунітет, поліпшити метаболічні процеси тощо. Літо - найкраща пора року, коли можна відновити шкіру, волосся, нігті, роботу внутрішніх органів тощо.
Що для цього потрібно підібрати. По-перше, завжди повинні бути наступні продукти в холодильнику і на столі, щодня. Це 300-400 грамів овочів і зелені, бобові, це фрукти і ягоди, зокрема. Фруктів 200 грам і ягід 200 грам приблизно в день", - порадила Кириленко.
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Лікар-дієтолог зазначила, що овочі можна вживати в тушкованому, запеченому або свіжому вигляді, наприклад, робити овочеве рагу.
Крім того, краще, за її словами, обирати сезонні ягоди: полуницю, чорницю, чорну смородину, малину, вишню.
"Ягоди краще, ніж просто фрукти. Яблука зараз в собі, на жаль, не несуть ніякого потрібного навантаження. Екзотичні фрукти краще прибрати з раціону харчування і залишити їх на осінь і зиму, коли вже не буде сезонних ягід і фруктів", - розповіла Кириленко.
Також, з її слів, обов'язково потрібно вживати кисломолочні продукти.
"Щодня в раціоні повинні бути йогурти, але за умови правильного зберігання. Десь приблизно 300-400 мілілітрів кисломолочних продуктів на добу обов'язково. Можуть бути або питні йогурти, ряжанка або біокефір. Їх можна поєднувати з ягодами, з насінням льону або чіа", - рекомендувала лікар-дієтолог.
Крім того, за її словами, можна влаштовувати розвантажувальні дні - овочеві або кавунові, а огіркові дні - для корекції маси тіла.
"Вода повинна бути з розрахунку 40 мілілітрів на кілограм маси тіла. Якщо немає ніяких протипоказань по водному режиму, а саме набряклості ніг, захворювання нирок, захворювання печінки. Є захворювання, що стосуються недостатності, набрякового синдрому тощо. Тобто, 40 мілілітрів на кілограм маси тіла. Це дуже багато, практично, якщо вага 70 кілограм, то множимо на 40, виходить 2800 мілілітрів - мінімальна кількість простої води, без консервантів, барвників і так далі", - сказала Кириленко.
Вона додала, що з білкових продуктів найкраще звернути увагу на білі сорти м'яса і риби. Але не смажити їх у фритюрі, в жиру або в клярі.
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