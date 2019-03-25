Диетолог дала советы по питанию во время поста

"У нас есть огромный-огромный выбор белков не животного происхождения - таких, как чечевица, маш (азиатская фасоль - ред.), нут, - которые очень легко усваиваются, если их правильно приготовить - замочить предварительно, измельчить. Плюс к тому же грибы, орехи, крупа киноа, большое количество семян, различных ягод, овощей, фруктов, листьев - в вареном виде, запеченном, в свежем", - отметила диетолог.



По ее словам, несмотря на то, что период поста связывают с "страшным ограничением и даже каким-то ухудшением здоровья", особых изменений в рационе при посте не происходит.



"Мы только заменяем белки растительного происхождения белками животного происхождения и просто отказываемся от мяса и молочных продуктов", - подчеркнула Скиталинская.



Также диетолог уточнила, что надо правильно готовить пищу - ее не нужно жарить, а следует варить, запекать, тушить. Причем есть ее теплой, чтобы она согревала. Кроме того, по мнению диетолога, есть можно немного чаще 4-5 раз в день, вместо обычных трех. Также хорошо делать перекусы орехами, потому что орехи - это жирный продукт, с многими полезными жирами, полезными кислотами, которые придают энергию человеку, поэтому перекус орехами по мнению О.Скиталинськой, это полезный перекус.



Напомним, дневной рацион человека, стремящегося избавиться от лишнего веса, имеет на 75-80% состоять из продуктов растительного происхождения, но при этом содержать также белки и жиры.



